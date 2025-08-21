Lluvia de estrenos en el audiovisual gallego: ocho películas antes de acabar el año

El audiovisual gallego prosigue fuerte. De aquí a finales de año se espera el estreno de al menos ocho de sus películas en cines, festivales o plataformas. El público podrá ver «Romería», «San Simón», «Ariel» y «Mi ilustrísimo amigo» o «Decorado» en gran pantalla. «Así chegou a noite» más «Onte á noite conquistei Tebas» tendrán su estreno en festivales; y «Dímelo bajito» verá la luz en una plataforma. Se espera que se estrene «As estacións», aunque este filme portugués solo tiene producción gallega a través de Filmica Galaika.

«Romería», de Carla Simón

La esperada tercera película de Carla Simón, «Romería», estrenada en Cannes ovacionada pero sin premio, llega a las salas de cine. Será el 5 de septiembre, aunque se preestrenará en el Auditorio Mar de Vigo el martes 26 de agosto. El filme fue rodado principalmente en Vigo y alrededores.

Parte del equipo técnico y del elenco son gallegos, entre ellos, Tristán Ulloa, Sara Casasnovas, Miryam Gallego, José Ángel Egido o Janet Novas. La protagonista indaga en Vigo sobre su padre, heroinómano que murió de sida.

«Ariel», lo último de Lois Patiño

Tras su estreno en enero en Rotterdam y en verano en el Curtocircuito de Compostela, «Ariel», de Lois Patiño, llega a los espectadores en las salas comerciales. La previsión es que lo haga en diciembre.

La película, rodada en Galicia y Azores, nos presenta a una compañía de teatro que llega a la isla lusa y comienza a cruzarse con personajes de las obras de Shakespeare.

«Onte á noite conquistei tebas», en la Bienal de Venecia

La Mostra de Venecia acoge su estreno, dirigida por Gabriel Azorín, que muestra a un grupo de amigos romanos en unas termas gallegas reflexionando sobre la vida, la amistad, la muerte... La producción recayó en Filmika Galaika. El título en castellano es «Anoche conquisté Tebas».

«Mi ilustrísimo amigo» y el amor de Pardo Bazán más Galdós

En septiembre se estrenará en el Festival de Madrid y después en el de Ourense «Mi ilustrísimo amigo», de Paula Cons. El estreno será el 10 de octubre. Versa sobre la relación entre Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.

La protagoniza la actriz gallega Lucía Veiga -que da vida a la escritora gallega- y está basada en hechos reales, en las cartas de amor y la relación pasional de dos de los principales escritores de la historia de la literatura española del siglo XIX.

«Dímelo bajito», ¿un éxito viral juvenil a punto de salir?

El filme procede del libro y bestseller juvenil, de Mercedes Ron. Se estrenará en Prime Video en diciembre. Se ha encargado de este largometraje la productora gallega Vaca Films, asentada en A Coruña.

La historia nos presenta a Kamila Hamilton, una joven que estudia en un instituto y que cree que tiene su vida bajo control hasta que vuelven del pasado dos hermanos que le removerán su apacible mundo. La dirige Denis Rovira y está protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales o Celia Freijeiro.

«Así chegou a noite», lo nuevo de Ángel Santos

El pontevedrés Ángel Santos prevé estrenar su nuevo filme antes de rematar el año en un festival. Se rodó en Sanxenxo, Meaño y O Grove. Trata de un escultor que se aísla de lo que le rodea.

«Decorado», lo nuevo de un grande de la animación

Alberto Vázquez, que cuenta con varios premios Goya en su vitrina a la mejor película o corto de animación y que ha llevado sus historias por los principales festivales de dibujos animados del mundo, mostrará en el festival de Sitges «Decorado».

El filme, tras "Unicorn wars" y que tuvo su germen en un corto ganador de un Goya, trata sobre un ratón atrapado en una crisis existencial. Los cines reciben el largometraje de animación el 24 de octubre.

«San Simón» y su cárcel franquista

El director Miguel Ángel Delgado presenta «San Simón» en el Festival de San Sebastián que se verá en cines en octubre. Rodó en blanco y negro un filme que recorre la historia del campo de concentración del franquismo en la ría de Vigo. La produce la viguesa Andrea Vázquez, quien también produjo "O que arde", de Oliver Laxe.

Fotograma de la película "San Simón". / S.S.

En él actúan familiares de antiguos presos. Además se rodeó de asociaciones sobre memoria acerca de lo acontecido en la Guerra Civil y la represión del franquismo. Se rodó en San Simón (Redondela) pero también en el Convento de Santa Clara en Pontevedra y la ETEA en Vigo.

A continuación ofrecemos una entrevista con el director del filme.

«Una de las heridas más permanentes del franquismo es el silencio» Miguel Ángel Delgado — Director de la película "San Simón" que se verá en San Sebastián

"San Simón" es un proyecto en el que se ha embarcado el director manchego, afincado en Galicia, Miguel Ángel Delgado. Durante cuatro años ha investigado sobre la isla redondelana como campo de concentración. El resultado pronto se verá en cines, en octubre.

-El elenco incluye a nietos de prisioneros en la isla.

-Sí, hay familiares directos, nietos e incluso bisnietos que quisieron participar en la película de la mano a veces de asociaciones como O Faiado da Memoria de Vilagarcía, el Obradoiro de Estudos Fernando Monroy en Cesantes. Incluso en el equipo técnico había gente que tuvo a su abuelo preso en la isla. El actor principal, Flako Estévez, tuvo a su tío abuelo allí. Lo descubrió a raíz del proceso de casting hablando con la familia. Al contarle el proyecto a una prima surgió que él había tenido un tío abuelo preso en San Simón, o Coxo de Cambados. También Tatán, otro actor principal, tuvo a su abuelo allí.

Miguel Ángel Delgado, director de "San Simón". / Mario Llorca

-¿De alguna manera cree que enriqueció la película?

-Sin duda. Ha hecho que el proceso sea muy participativo a partir de los castings. Primero, hice una investigación yendo a archivos militares y civiles. Cuando empezó el casting comenzamos a hablar directamente con estos familiares. Eso enriqueció muchísimo el proceso del trabajo. En el caso de Tatán le dimos el nombre de Alberte a su personaje, que era su abuelo Alberto, que estuvo en la isla. Fue una inspiración para él en el filme aunque no tratamos su caso.

-¿Cree que se ha perdido documentación?

-Siete años de San Simón como cárcel son muchos años. Los documentos sobre las causas judiciales o los consejos de guerra se conservan en el Archivo Intermedio Militar IV de Ferrol. Allí hay que leer entre líneas la documentación. En muchos casos está escrita con eufemismos. Se habla de muerte por hemorragia cuando realmente le habían disparado. La documentación sobre el funcionamiento de la isla se encuentra en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares donde hay expedientes sobre las denuncias de los presos por el maltrato que estaban recibiendo, por la escasez de comida. Por otra parte los expedientes de los presos se conservan en la cárcel de A Lama. Cuentan el historial penal. Es de difícil acceso. Mucha gente en Redondela me contó cómo en los años 80 iban a la isla y vieron documentación tirada, podrida, por los suelos. Esa documentación fue de San Simón a la cárcel de Vigo y de ahí a A Lama. Se perdió mucha a lo largo de los años.

Fotograma de "San Simón". / M.D.

¿Dónde empezó su interés por San Simón?

-Yo estaba haciendo una exposición como artista en Tabacalera, Madrid; investigaba sobre centros penintenciarios en islas. Con Nicolás Combarro, artista de Vigo, amigo y compañero, estuve en Cesantes descubriendo su historia y a partir de ahí seguí investigando.

-El filme arranca el 15 de octubre de 1936, ¿por qué?

-Es el momento de apertura de San Simón como colonia penitenciaria. Las primeras partidas de reclusos provenían de la zona de Pontevedra. La cárcel estuvo abierta hasta el 15 de marzo de 1943. Fueron prácticamente siete años. Ese es el tiempo que cuenta la película. Un personaje, Lamas, va recordando. Él atesora las historias que ocurren en San Simón desde su apertura hasta su cierre y traslado a la prisión de Vigo.

-El tráiler transmite la sensación del miedo.

-Cuando hablamos de represión hay que coger todo el espectro. La represión pasa por ese miedo que deja una de las heridas más permanentes y que tiene que ver con el silencio. Ese es uno de los ejes de la película. Para mí, una de las heridas más permanentes del franquismo es el silencio.

-La película es en blanco y negro.

-La película cuenta la historia de San Simón y la columna vertebral es la construcción de lamemoria, cómo se construye y dónde se deposita. La película es casi una elegía de San Simón, un canto triste. El blanco y negro nos permitía plantear el filme en ese sentido.