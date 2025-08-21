Un influencer estadounidense se deshace en elogios hacia este «infravalorado» rincón de Galicia: «Non podo describir a súa beleza»

Para percatarse de que Galicia se ha convertido en todo un fenómeno turístico global no hay más que acercarse a nuestras costas este verano. Los turistas ya no solamente provienen de otros puntos del país, sino que ya es más habitual que nunca ver a personas de todas las nacionalidades por nuestra tierra en temporada estival.

No es para menos: nuestro clima, nuestra gastronomía y nuestras costas lo convierten en un destino ideal para el verano, sin embargo, hay visitantes que lo llevan un paso más allá. Es el caso de @ChibarinClub, un estadounidense completamente enamorado de la cultura gallega y muy conocido en redes sociales por hablar un gallego más que aceptable.

Este fin verano, visitó por primeira vez la Ribeira Sacra, un lugar del que ya había escuchado hablar, pero cuya belleza nunha había tenido oportunidad de presenciar en directo: «Estamos en la Ribeira Sacra, lo hemos pasado brutal y no tengo palabras para describir la alegría que siento porque es pura fantasía».

Andy Chichester 'alucina' con la Ribeira Sacra

Bo martes fenómenos! Aqui andamos pola Ribeira Sacra. Que fermosura! AdB pic.twitter.com/l3SwQDakav — Andy Chichester (@Chibarinclub) July 22, 2025

«Quero iniciar un turismo labrego. En setembro volvería para apañar as uvas. Non podo describir a beleza desta zona», comentó sobre la Ribeira Sacra el gran Andy Chichester, un «ianqui con alma galega, neofalante de galego e mestre infantil», como indica su descripción de Twitter.

Residente en Postdam (Nueva York), el creador de contenido es un amante declarado de Galicia y su cultura, como así refleja el perfecto gallego que utiliza en sus redes sociales. En esta ocasión, aprovechó para descubrir uno de los enclaves más bonitos de Galicia y no pudo hacer otra cosa que rendirse ante lo que estaba viendo, pese a que lo desconocía: «Sei que hai algo de turismo, pero é unha zona descoñecida para min. Non tiña nin idea de como vir e agora estou na gloria coa natureza, as árbores, as plantas e todas esas cousas».