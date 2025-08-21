El «Eje Atlántico» artístico se abre camino

Estrechar lazos entre ambas regiones a través del intercambio del talento artístico que, en el fondo, comparten rasgos identitarios presentes en cultura, tradición, paisaje, idioma, gastronomía e incluso en la plástica. Es el objetivo que guía la muestra «O Atlântico que nos une», una exposición luso-galaica inaugurada este mes en Porto y que constituye la primera colaboración de seis artistas de la provincia de Pontevedra con la cooperativa artística portuguesa «Árvore», una entidad fundada en 1963 y que en la actualidad aglutina a más de 600 profesionales del mundo del arte.

Junto a nombres de seis artistas portugueses, Antón Sobral, Eva Tarrío, Chelo Rodríguez, José Molares, Rosa García y Cristina Fernández son los artistas gallegos que han inaugurado con sus obras este nueva senda que se ha empezado a dibujar para tender puentes entre Galicia y Portugal con el fin de lograr esa tan ansiada «unidad» entre creadores del noroeste peninsular.

Escultora y pintora viguesa, Eva Tarrío explicó que esta muestra se podrá visitar hasta el próximo 20 de septiembre y que «es la primera exposición que hacemos conjunta dentro de los proyectos que estamos desarrollando para colaborar entre artistas del eje atlántico. Al final, teniendo Portugal tan cerca, siempre hemos reclamado una unión entre todos los artistas de la zona, un poco para eliminar fronteras, porque al final el lenguaje del arte es universal y hay similitudes de todo tipo, porque trabajamos mucho con el mar, el paisaje, además de tener también otros puntos en común como la lengua, la música, la gastronomía... Esta fue la primera propuesta de colaboración y la intención es seguir trabajando juntos, de hecho, las tres artistas gallegas que participamos en esta exposición ya formamos parte de otro proyecto y estamos diseñando piezas cerámicas con motivos artísticos y que se expondrán en noviembre».

Esta fue la primera propuesta de colaboración y la intención es seguir trabajando juntos Eva Tarrío — Pintora viguesa

Por su parte, el artista marinense Antón Sobral, también presente en esta exposición luso-galaica, recordó que no son pocos los creadores gallegos que llevan años intentando fomentar intercambios culturales del estilo con artistas de todas las disciplinas del norte de Portugal y analizó que, «o certo é que en Galicia sempre fomos bastante desastrosos en materia de asociacións, e a cooperativa artística da Árvore é todo un exemplo, porque leva más de 60 anos traballando e conta con tres salas para expoñer, talleres e mesmo un restaurante. Estamos moi contentos polo recibimento alí e de ter atopado un modelo como é o desta cooperativa, porque en Galicia as asociacións son moi localistas e penso que este é un modelo moi importante, xa que aínda que ten que haber galerías e institucións, penso que tamén ten que haber mostras organizadas por nós mesmos e nas que haxa un intercambio creativo, cultural, visual, un dialogar».

Estamos moi contentos de ter atopado un modelo como o desta cooperativa Antón Sobral — Artista marinense

Asimismo, Sobral destacó que «esta iniciativa é unha especie de atoparnos, porque ao final somos un pouco o mesmo país, e o obxectivo é empezar a ter máis relación con Portugal. Plasticamente hai moitas coincidencias, dende a paisaxe á problemática que abordan os artistas, son moi semellantes ás nosas».

Sobre la muestra «O Atlântico que nos une», desde la Cooperativa Árvore, en palabras del presidente del consejo de administración de la entidad, José Emídio, «podemos afirmar la profunda conexión entre Portugal y Galicia. En particular, el norte de Portugal, por razones naturales de geografía e identidad cultural, ha mantenido y alimentado un contacto estrecho permanente con el pueblo gallego, con su historia, su cultura e incluso su economía. El lenguaje, ante todo, la historia y la cultura son los vínculos más fuertes, en un conjunto de formas de expresión artística». El responsable de la cooperativa artística lusa puso en valor esta primera colaboración conjunta asegurando que «estas obras de pintura y cultura se hacen eco de la hermandad de los dos pueblos: doce miradas, una sola marea de creatividad».

Activado el «Eje Atlántico» artístico con esta primera experiencia en Porto, la intención de los artistas gallegos es invitar a los lusos para que ellos también puedan mostrar su talento en Galicia.