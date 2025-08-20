Guarnecedora de calzado de profesión, Virginia González Polo se erigió como la primera mujer en una ejecutiva del PSOE y UGT, así como la primera en un comité de huelga revolucionaria. Aclamada y querida por la clase obrera, su trayectoria estuvo muy vinculada a Vigo, ciudad en la que vivió durante casi todo el 1908.