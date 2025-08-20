El queso del Camino de Santiago: tradición gallega con proyección internacional y una historia llena de baches

Si el Camino de Santiago tuviese un sabor ese sería el del queso Palo Santo, elaborado en Cuntis (Pontevedra). Este semicurado se ha convertido en un referente que traspasa fronteras, pero su historia no ha sido un camino de rosas.

Este lácteo es el buque insignia de la Central Lechera Gallega (Celga), una entidad con un origen familiar que ha hecho evolucionar esta marca hasta alcanzar países como México, Chile o Estados Unidos, sin perder la tradición que lo ha convertido en un referente del Camino Portugués.

Entre los reconocimientos que ha logrado este queso están los galardones Superior Taste Award 2023 y World Cheese Awards, que lo sitúan como uno de los mejores quesos del mundo.

Una historia de altibajos con origen monacal

El nombre 'Palo Santo' entronca con la historia que la propia marca cuenta sobre su origen: «La receta de Palo Santo fue recuperada del Monasterio de San Bieito de Pereira, en Cuntis, Galicia. Los monjes benedictinos utilizaban un ‘palo santo’ para remover la cuajada de la leche de vaca y así elaborar un queso de pasta semi blanda».

Desde 1984 se elabora en las instalaciones de Celga, respetando la receta original y comprando la leche a los productores de la zona. Al estar elaborado solo con leche de vaca, este producto tiene una textura mantecosa muy característica y un sabor único que terminó conquistando los supermercados de todo el país.

Sin embargo, la competencia feroz y las crisis económicas llevaron a esta empresa hasta el límite. Como recoge el Faro de Vigo en una entrevista con la familia de Francisco Rozados, creador de la marca, en 2007 se terminó la bonanza. La subida de diez céntimos en el precio de la leche decretada por el Gobierno provocó pérdidas insostenibles para Celga.

Fieles a su receta original y a su compromiso con los ganaderos, la diferencia con los productos de la competencia terminó siendo de varios euros, lo que terminó provocando que perdiesen contratos y terminasen aceptando la intervención de inversores extranjeros.

Ahora, la familia fundadora asegura que han perdido el control de la empresa y que cargan deudas que nos les corresponde. Sin embargo, el queso Palo Santo y Celga viven un resurgir, sacando nuevas variedades y llegando a los mercados de todo el mundo bajo la premisa de ser el queso del Camino de Santiago.