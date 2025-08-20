Un mural ‘gallego’ en EE. UU. como símbolo de la inmigración: la tortuga marina de Tirso Paz y un grupo de jóvenes
El artista lucense afincado en Vigo participó en un proyecto con estudiantes y profesores en la ciudad de Lynn, en Massachusetts
El reconocido muralista Tirso Paz, afincado en Vigo y conocido artísticamente como Bublegum, ha dejado su huella gallega esta vez en una calle de la ciudad de Lynn, en Massachusetts. El lucense pintó junto a un grupo de jóvenes y profesores una transformada tortuga marina como símbolo de la migración, la fuerza y la protección, características del enclave estadounidense.
En representación de España, Bublegum se unió a un proyecto que aunó a siete artistas de todo el mundo con estudiantes y docentes bautizado como Classroom to the Streets (De la clase a la calle). Su objetivo radicaba en plasmar con grandes pinturas en las calles, durante el verano, las experiencias, preocupaciones, necesidades y esperanzas de los jóvenes de Lynn.
El asunto central de las obras se centró en transmitir la diversidad cultural de un pueblo donde más de la mitad de sus habitantes son inmigrantes. La percepción de la inseguridad en algunos puntos de la urbe inspiró a los participantes a usar colores alegres como vía a través de la cual conseguir una energía positiva.
En esta línea y siguiendo, al mismo tiempo, el estilo intrínseco del lucense (uso de elementos de la naturaleza y ornamentales combinando realismo con trazos de la arquitectura modernista), este propuso una tortuga marina para su espacio en blanco por varios motivos, según explica el propio muralista. A saber: el océano que baña Lynn, el carácter migratorio de los ciudadanos y el caparazón de este animal, que refleja la protección y la fuerza que aporta la comunidad. Como toque final, en la obra se incluye una selección de flores: una rosa que simboliza América, la protea como emblema de África y una flor de loto por Asia.
Esta iniciativa emana de la organización Beyond Walls, cuyo cometido es mejorar espacios públicos y sus comunidades a través de proyectos artísticos colaborativos.
Bublegum fue recientemente galardonado con el premio al Mejor Mural del Mundo en la categoría votada por artistas de la plataforma Street Art Cities. Además, ha dejado su rúbrica en lugares de renombre como Wynwood Walls, en Miami, considerado el museo al aire libre de más prestigio del mundo.
El próximo reto del gallego lo llevará a Sarajevo en una aventura para concienciar sobre especies en peligro de extinción en Bosnia.
