El mejor queso de España 2025 pierde a su creador: muere el gallego Don Crisanto a los 72 años
El empresario de Vilalba, que durante años visitó Santiago dos días a la semana para traer su famoso queso, falleció de forma repentina a los 72 años
Martín García Piñeiro
El fundador de la Quesería Don Crisanto y figura imprescindible en la promoción del queso de San Simón, Crisanto Cuba Cendán, falleció la noche del 19 de agosto de forma repentina a los 72 años en su casa de Lanzós (Vilalba). Con su muerte, el sector quesero de Galicia despide a un referente que apostó en los años 90 por dar valor añadido a la leche a través de la elaboración de queso, en concreto del famoso San Simón.
De hecho, Don Crisanto fue elegido este mismo año Mejor Queso de España dentro de los premios Alimentos de España que otorga anualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es solo uno de los múltiples reconocimientos de este producto desde su nacimiento en el año 1990. Hoy, la quesería está ya en manos de la segunda y tercera generación: sus tres hijos y varios de sus cinco nietos.
Desde el Consello Regulador San Simón da Costa lamentaban ayer su pérdida y recordaban a Crisanto Cuba como un referente dentro del sector, especialmente por su valentía a la hora de dar un paso adelante para convertir a los ganaderos en queseros, una apuesta que permitió con los años generar empleo en el rural, fijar población y situar Galicia en el mapa internacional de la alimentación.
El entierro será este miércoles a las 16.00 horas.
Muy conocido en Santiago
Aunque nació en San Simón y montó la quesería en la vecina parroquia de Lanzós, en el municipio de Vilalba (Lugo), Cristanto Cuba también era muy conocido en la capital gallega. Sus quesos llevan años en algunos de los escaparates más visitados de Santiago, desde las calles turísticas del casco histórico hasta las tiendas del aeropuerto de Lavacolla.
Durante años, él mismo visitaba Santiago dos veces a la semana para traer mercancía, con una furgoneta rotulada que ya formaba parte del paisaje urbano compostelano. En su ruta también tenía paradas habituales en el área compostelana, en localidades como Melide.
