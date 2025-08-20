Un experto avisa a los propietarios de viviendas en alquiler: «Están temblando»
La tensión entre los caseros e inquilinos estalla en plena subida de precios
Balma Simó
Mientras el coste del alquiler sigue batiendo récords, la oferta a precios asequibles se desploma a ritmo alarmante. Este incremento de precios coincide con una falta de viviendas disponibles, lo que agrava aún más la situación tanto para quienes buscan piso como para quienes intentan alquilar el suyo sin arriesgarse a perderlo.
Una normativa que desprotege a los propietarios
El Gobierno ha lanzado distintas medidas para intentar frenar este encarecimiento, como la declaración de zonas tensionadas o la presión fiscal sobre grandes tenedores (propietarios que poseen un número significativo de viviendas).
Sin embargo, la percepción entre los propietarios es que la balanza se ha inclinado hacia el lado contrario. Una de las decisiones más discutidas es la llamada prórroga antidesahucios, que permite que personas en situación vulnerable puedan permanecer en el inmueble, aunque dejen de pagar, siempre que cumplan ciertos requisitos.
- Si tiene dificultades financieras, como la pérdida de empleo o la carencia de fondos para subsistir.
- Para demostrar que los ingresos son limitados, se debe certificar que la renta total familiar no excede tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este umbral puede ajustarse si el hogar incluye a menores con discapacidad o adultos dependientes.
- Antes de iniciar un procedimiento legal, tanto el propietario como el inquilino deben haber procurado alcanzar una solución amistosa. Así, es necesario que haya habido un esfuerzo de conciliación mutua antes de recurrir a los tribunales.
«No han sabido construir vivienda pública, usan la tuya»
El experto en hipotecas Cratevo Financia lo resume así en un vídeo de su perfil de TikTok: «Los propietarios de las viviendas en alquiler están temblando». Según él, esta norma «convierte la propiedad privada en vivienda social, pero sin pagarla». Señalando, que «los políticos no han sabido construir vivienda pública, usan la tuya».
El efecto dominó
La consecuencia más inmediata de incertidumbre es que los propietarios prefieren vender o, directamente, dejar el piso cerrado antes que alquilarlo. «Muchos propietarios están vendiendo, pero otros, simplemente, cierran sus pisos y prefieren dejarlos ahí vacíos», asegura el especialista. Esto provoca que no solo se reduzca la oferta, sino que alimenta aún más la subida de precios.
«El propietario no importa. Así cómo vamos a tener alquiler en este país. Si tratamos al que alquila como si fuera el enemigo», sentencia Cratevo Financia. A su vez, las dificultades legales y el miedo a la 'inquiokupación' están forzando una retirada silenciosa de quienes, hasta hace poco, mantenían vivo el mercado del alquiler.
