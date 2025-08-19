En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan el país dejan 31.000 evacuados y una histórica ayuda internacional
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España
El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
29 fuegos en Castilla y León
Castilla y León mantiene activos 29 fuegos forestales, diez de nivel 2 -todos ellos en la provincia de León- y otros ocho de nivel 1 -entre León, Zamora y Salamanca-, con la atención puesta en la evolución de los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, con miles de evacuados, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca. La bajada de las temperaturas este lunes, que será más acusada el martes, acompañada por un aumento de la humedad han favorecido las condiciones para avanzar en el control y la extinción de los incendios, pues están perdiendo los componentes de virulencia e imprevisiblidad y convirtiéndose en fuegos convencionales.
La situación en Colmenar Viejo
Dieciocho dotaciones de bomberos, agentes y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid han trabajado durante la noche en refrescar y recorrer el perímetro exterior del incendio forestal de Colmenar Viejo que comenzó a las 17:00 horas del lunes y cuya evolución es positiva, según Emergencias de la Comunidad. Asegurar el perímetro y refrescar cualquier punto caliente del interior del incendio ha sido el objetivo de los equipos. Los responsables de extinción decidirán sobre su actuación en las próximas horas después de comprobar el estado del fuego en un vuelo de reconocimiento en la mañana de este martes.
Noela Vázquez Dosil
Incendios "incontrolables"
Un incendio está fuera de capacidad de extinción cuando el fuego cumple una de tres características: avanza a una velocidad superior a 1 o 1,2 kilómetros por hora, la longitud de las llamas es superior a 3 metros, o hay un fuego pasivo de copas o peor —que las llamas se propaguen por las copas de los árboles, bien sea con un fuego activo o un antorcheo—. Lo explica Domingo Molina, coordinador del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales.
Con más de 60.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de verano, cada vez es más común escuchar hablar de fuegos imparables e incontrolables; que imposibilitan las labores de extinción y contra los que los servicios antiincendios no pueden hacer nada.
Un término que precisamente empleó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, que desde Málaga se refirió a la "velocidad espacial" con la que avanzan las llamas en algunas zonas del norte del país, en unos incendios que son "absolutamente incontrolables". Al respecto, expertos en la materia como Domingo Molina, coordinador del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, en el que también participa la UVigo, pone el foco en otro término conocido en su sector, pero relativamente nuevo para la población: se trata de los incendios fuera de capacidad de extinción, como los que han estado afectando al tercio norte de la península estas últimas semanas.
Asturias ya controla sus incendios gracias a la lluvia
Los incendios que afectan a Asturias, y que ya han arrasado más de 4.000 hectáreas en el Principado, entraron ayer en una nueva fase que invita al optimismo, aunque sin perder en ningún momento la preocupación, en particular por los fuegos procedentes León, mucho más descontrolados y que, al cierre de esta edición, traían de cabeza al Gobierno regional.
El Principado, donde gobiernan en coalición el PSOE e IU, lanzó ayer un recado a la Junta de Castilla y León, con ejecutivo del PP. "Tienen que apagarse allí, no dependemos de nosotros mismos", aseguró Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, sobre los focos activos en la comunidad vecina y que podrían adentrarse en territorio asturiano. "No tienen un jefe de zona, pero (se habla) con quien está dirigiendo ahí el operativo para que los medios aéreos estén coordinados. En la medida de lo posible, si nosotros podemos trabajar también en la zona, lo haremos con anticipación", añadió el Consejero.
Detenido el presunto autor de varios incendios en Badajoz en las últimas semanas
La Policía Local de Badajoz ha detenido a un hombre de 33 años de edad como presunto autor de los diferentes incendios en diferentes partes del perímetro de la ciudad en las últimas semanas.
La detención se ha producido aproximadamente a las 19,30 horas de este lunes, cuando el individuo estaba procediendo a quemar diferentes zonas de la margen derecha del río Guadiana a la altura del Puente Real.
El incendio de Jarilla (Cáceres) entra en Salamanca y se encuentra en la zona alta de Candelario
El incendio que se ha iniciado en la localidad cacereña de Jarilla ha alcanzado en la noche de este lunes la provincia de Salamanca y se encuentra ya en la cumbre de la Sierra de Candelario, tal y como han confirmado fuentes de INFOCAL a Europa Press pasadas las 21.00 horas.
Las llamas se encuentran en estos momentos en una zona de difícil acceso, por lo que el operativo de Salamanca vigilará su evolución durante la noche, para enviar en la mañana del martes los medios aéreos.
La Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana va a movilizar un dispositivo de extinción de incendios para colaborar en la lucha contra el fuego en Castilla y León. Concretamente, se van a desplazar un total de 134 efectivos, 13 autobombas, 5 nodrizas, una unidad de drones, una unidad de comunicación, una unidad de mecánica y una unidad de logística.
Así lo ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras una reunión extraordinaria en la que han participado los seis Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Comunitat Valenciana (como son los consorcios provinciales de bomberos de Alicante, Castellón y Valencia, y los servicios municipales de bomberos de Alicante, Castellón y Valencia), así como el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat. También forman parte del dispositivo personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y brigadas BRIFO de la Diputación de Valencia.
El desalojo de 8.000 personas en Sanabria (Zamora) y nuevos fuegos tensionan Castilla y León
Las complicadas condiciones, marcadas por el humo y el fuerte viento errático, del desalojo y confinamientos que afectan a unas 8.000 personas en la comarca zamorana de Sanabria y la aparición de nuevos fuegos en Castilla y León, como el que ha cortado la A-66 cerca de León capital, han complicado la tarde y tensionado aún más el operativo. Pese a la mejoría de las condiciones meteorológicas, con una notable bajada de las temperaturas máximas y cielo cubierto, que ha ayudado por la noche a que los equipos de extinción pudieran atacar con mayor eficacia los frentes activos, según ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, la llegada de la tarde y el aumento de la velocidad del viento han vuelto a complicar las tareas, especialmente en Porto (Zamora) donde el fuego está descontrolado.
La Xunta señala que los incendios de Ourense "van un poquito mejor" pero demanda al Gobierno más medios
La Xunta de Galicia ha señalado este lunes que la evolución de los nueve incendios que afectan a la provincia de Ourense "va un poquito mejor", aunque ha insistido en que son necesarios más medios y ha demandado un "esfuerzo" al Gobierno central para que aporte más recursos. Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios desde el Centro de Coordinación Provincial de Ourense, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que se ha desplazado a ese punto junto con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez. La conselleira ha explicado que los medios de extinción siguen trabajando en los incendios activos en la provincia y ha confirmado que han llegado a la zona dos 'bulldozers' solicitados al Gobierno, maquinaria pesada que ayuda en las labores de cierre del perímetro de los fuegos y que están operando en el incendio de Larouco. "Pero también tengo que decir que son insuficientes", ha matizado. Al respecto, ha señalado que es necesario "cerrar cuanto antes" el perímetro de todos los incendios "para que no se vuelvan a levantar esos fuegos" y dejarlos "sellados". Por ello, ha reclamado al Gobierno de España "que haga el esfuerzo" de enviar más 'bulldozers' del Ejército para ayudar en esas tareas.
