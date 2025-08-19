La ola de calor de agosto mata a 132 gallegos, más que los accidentes de tráfico de todo 2024

Las autoridades y la población debemos tomar nota de lo acontecido estos días en Galicia y otras comunidades como Castilla y León: nos va la vida en ello. Por una parte, nos encontramos con la debacle causada por los incendios. Por otra, las altas temperaturas durante la ola de calor han sido especialmente mortíferas. Estas últimas han sido la causa de que fallecieran 920 personas en España, de las que 132 murieron en Galicia.

Es decir, por cada nueve españoles muertos por el calor, uno era gallego.Son los datos de MoMo, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto Carlos III y el Ministerio de Sanidad.Según su web, las 132 muertes gallegas se contabilizaron desde el pasado día 3 hasta este sábado, última jornada con datos, si bien la ola de calor afectó a la comunidad gallega hasta el domingo.

Ya había advertido la médico especialista en Geriatría en el Hospital Lucus Augusti Vanessa Álvarez a comienzo de mes en FARO que la ola de calor era «uno de los fenómenos meteorológicos más letales».

Vanessa Álvarez, geriatra en el Hospital Lucus Augusti. / V.A.

Más letal que los siniestros en carretera

Y vaya si lo está siendo. En este episodio murió más gente por calor en 14 días que en accidentes de tráfico durante todo el año pasado. Fueron 132 óbitos (por altas temperaturas) en dos semanas frente a los 89 de los siniestros en carreteras gallegas en 2024.

Estos datos evidencian que nuestra región no está preparada para afrontar episodios prolongados de altas temperaturas ya que en comunidades como Andalucía o Extremadura donde también hubo ola de calor los fallecimientos fueron mucho menores. Murieron 28 personas en Andalucía y 41 en la región extremeña.

Madrid, a la cabeza de un ranking de muertes

Solo la Comunidad de Madrid superó a Galicia en muertes por altas temperaturas en este periodo al anotar 268 defunciones.

Sin embargo porcentualmente la sangría en la región gallega fue mayor. Por cada 100.000 habitantes, las elevadas temperaturas de las últimas dos semanas se cobraron la vida de 3,7 personas en Madrid mientras que en Galicia se elevó la tasa a 4,8 individuos.

La provincia de Ourense fue donde más se cebó la ola de calor de este agosto. / Roi Cruz

Así en este triste ranking de obituarios encabezado en términos absolutos por Madrid, seguida de Galicia como segunda, las otras comunidades donde más fallecimientos se produjeron por el episodio de exceso de calor fueron Castilla y León (125 muertes); Cataluña (111 decesos) y Castilla y la Mancha, con 77.

Para comprender la magnitud de las cifras debemos repasar lo acontecido. En primer lugar hay que recordar el inicio de la ola de calor.

Un fenómeno de dos semanas de duración

Con el comienzo del mes llegó a la península una masa de aire caliente procedente de África. Esta provocó un aumento de las temperaturas en parte del estado.

En Galicia las autoridades decidieron el domingo día 3 de agosto emitir una alerta por ola de calor a las 13.00 horas. En ese fin de semana en diferentes puntos de la comunidad, como las Rías Baixas, los termómetros marcaron 24 o 26 grados de noche. De día superaban los 34 o 36º, llegando a marcar 40 o más en las cuencas del Miño o Valdeorras. De hecho Ribadavia anotaba el lunes día 4 la máxima española al llegar a los 42,8 grados superando a las localidades más calurosas de Andalucía, situadas en Jaén.

Una letalidad acusada desde el principio

Ese arranque tan sofocante de la ola de calor supuso 24 decesos en Galicia en tres días, la mitad de los acontecidos en España por esa causa. En las jornadas siguientes la bruma salvó a las Rías Baixas y buena parte de la fachada costera gallega de los termómetros elevados pero Ourense siguió afectada por el intenso calor.

Cuando parecía que iba a haber una tregua, el calor arreció con alerta roja por altas temperaturas –hasta entonces había sido naranja o amarilla, dependiendo del lugar– el 10 de agosto en la cuenca del Miño y Valdeorras. Mientras la costa gallega se refredcaba en esas jornadas, Ourense continuaba cociéndose mientras las autoridades iban ampliando día tras día la duración de la ola de calor hasta este lunes, cuando finalizó en tierras gallegas.