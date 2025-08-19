El góspel vuelve a surcar la ría

La música espiritual volverá a surcar la ría de Vigo el próximo sábado, 23 de agosto, capitaneada por la viguesa Rebeca Rods. Desde 2022, año en que puso en marcha el proyecto «Góspel a Vela», la polifacética artista –es cantante, directora de coro, arreglista, compositora, entrenadora vocal y productora musical– organiza cada verano varias salidas por la ría de Vigo en las que los participantes pueden cantar góspel mientras practican navegación a vela y windsurf. Esta iniciativa surgió, precisamente, de las grandes pasiones de esta inquieta artista: el góspel y la navegación.

«No es necesario tener una voz espectacular para poder cantar en un coro; solo tener ganas de cantar y querer pasar un día diferente con otras personas que comparten la misma afición», asegura.

Y sin duda, el 23 lo será, ya que el velero, que saldrá de Punta Lagoa a las once de la mañana, navegará hacia las islas Cíes y amarrará después frente a la playa de Barra, donde los participantes interpretarán temas de góspel y donde quien quiera también podrá darse un chapuzón. Además, tendrán la oportunidad de participar en la navegación, supervisados por el capitán del velero - el colaborador de la artista en este proyecto es Vertigo Sailing-.

Por motivos personales, la artista no ha podido realizar antes estas salidas, pero no ha querido dejar pasar el verano sin organizara al menos una. «Estoy ilusionadísima de poder hacer esta salida», reconoce.

Con las plazas prácticamente cubiertas –solo queda una vacante–, esta iniciativa deportivo-musical forma ya parte de los veranos en la ría de Vigo, especialmente para los amantes de este género musical. La mayoría de los inscritos son, como su propia organizadora confiesa, «reincidentes», miembros de Vigo Gospel Choir, formación nacida en la sede viguesa de su escuela vocal y que hizo los coros a Miguel Ríos en el concierto que dio en Galicia dentro de su gira «Rock&Ríos. 40 aniversario».

Rebeca Rods, delante del piano dirigiendo un tema a bordo de un velero. / FdV

El taller se divide en dos partes. La primera está dedicada al calentamiento vocal y la preparación del repertorio, cuyos arreglos han corrido a cargo de Rods, y la segunda estará centrada en la ejecución de los temas. «Es importante calentar en un lugar donde no haya viento para proteger la voz», afirma.

La artista se encuentra en la recta final de «Gospel Symphony Vol. II», el quinto disco de Black Light Gospel Choir, coro oficial de los programas «La Voz» y «La Voz Kids», un trabajo para el que ha contado con la participación estelar del rockero granadino, con quien ha grabado un tema a dúo. «El disco ya está en puertas después de cuatro años de trabajo. Ni el Escorial dio tanto trabajo», bromea la artista, que espera que este nuevo disco de estudio salga el próximo mes de septiembre.

La artista viguesa, que actuó en el Madison Square Garden en febrero de 2024 durante un partido de la NBA, está en uno de sus mejores momentos artísticos. Hoy actuará con Black Light Gospel Choir en Bilbao, dentro del Aste Nagusia, y espera que la gira del coro de este año iguale, al menos, a la anterior, que fue, afirma, «la más potente» de su vida.