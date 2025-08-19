¿Cuánto cobra un preso en Galicia en 2025?: salario medio y retribuciones

Las personas privadas de libertad de Galicia y de España no solo se enfrentan a las dificultades propias de pasar tiempo en prisión, también recorren un camino complicado a la hora de volver a su vida en sociedad. El trabajo puede hacer más llevadero ese tiempo y ayudarles a reinsertarse una vez cumplan su condena.

Las instituciones penitenciarias españolas permiten a los reclusos solicitar un empleo para realizar durante su estancia en la cárcel a cambio de una remuneración. Pero, ¿cuánto cobra un preso?

Además de una compensación económica, quienes optan por trabajar durante su pena también reciben valoraciones positivas cuando se evalúa la posibilidad de otorgarles la libertad condicional.

El salario de un recluso: cantidades bajas, impacto positivo

El salario medio de una persona que se encuentra en prisión está entre los 3,24 y los 5,68 euros la hora, es decir, de 200 a 300 euros al mes. Un salario muy por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

A pesar de la cuantía, los datos aportados por Instituciones Penitenciarias indican que el 20% de la población carcelaria realiza algún trabajo mientras cumplen su sentencia. Sin embargo, distintas organizaciones humanitarias aseguran que la demanda de estos empleos es alta y que supera por mucho las ofertas disponibles.

El Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE) revela que la mayoría de actividades remuneradas realizadas por presos se desarrollan en talleres de servicios como lavandería o panadería, así como en empresas externas.

Estas actividades permiten a las personas privadas de libertad adquirir experiencia laboral y habilidades que pueden resultar positivas a la hora de reinsertarse en la sociedad. Pero estos trabajos no están libres de polémica, algunas organizaciones han denunciado que esto se puede convertir en una vía para que las empresas puedan conseguir mano de obra barata.