120 años del «bar del pueblo» de Mos

Casa Gallardo no es solo uno de los bares más antiguos de Galicia; es un testimonio viviente de la historia de Puxeiros y de sus gentes. Desde que abrió las puertas en 1905, ha pasado de generación en generación: primero de los fundadores a sus hijos, después a su nieto, y, de manera paralela, de los primeros clientes a sus hijos y nietos. En sus mesas se sientan recuerdos de ayer y conversaciones de hoy. «Es una satisfacción personal y familiar. Ya van tres generaciones, 120 años, y el secreto es tratar bien a la gente y hacer que se sienta a gusto», confiesa Waldo Rodríguez, nieto del fundador y actual responsable del local.

En sus inicios la gente se reunía para cantar, charlar y jugar a las cartas. Además de ser famoso por el vino, Casa Gallardo era también una tienda donde se vendían productos básicos. Con el tiempo, se convirtió en un punto de encuentro imprescindible gracias a la llegada del primer televisor al local, acontecimiento que congregó a toda la población.

El bar fue testigo de algunos de los capítulos más duros de la historia: la primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, la dictadura y el COVID y «allí estuvimos sin cerrar», recuerda el dueño. Asegura que lo más difícil lo vivió durante la pandemia, «fue muy duro», confiesa. Acostumbrado al bullicio de los vecinos se vio, de repente, enmudecido, pero:«ya está superado», concluye con alivio.

Con el tiempo evolucionó y se adaptó, siempre sin perder su esencia: «Una casa de comidas, el bar del pueblo», así la describe Waldo, es por eso que la cocina casera es otra de las claves de su permanencia. El lacón con grelos de los jueves, las empanadillas de siempre, las tapas o los bocadillos, mantienen viva una tradición que atraviesa generaciones. «No quise cambiar nada, si el bar había llegado hasta aquí fue porque algo habían hecho bien», admite el dueño.

Eso sí, Waldo reconoce que son los clientes los que han cambiado. Antes las tertulias eran largas, con sobremesas que se estiraban durante horas, mientras que ahora «la gente viene con más prisa, todo es más rápido». Aun así, sigue habiendo espacio para la charla cercana, para el vecino que se detiene a saludar y el ambiente «familiar» que ha aflorado en el bar.

Hay un gesto que demuestra la fidelidad de Casa Gallardo a sus raíces: la venta diaria del FARO DE VIGO. Desde hace más de 80 años, conserva esa costumbre heredada de los abuelos de Waldo, que ya distribuían el periódico entre los vecinos. «Seguimos vendiendo el Faro, como siempre. Es una tradición que también forma parte de nuestra historia», explica el dueño, recordando que su propio abuelo fue colaborador del diario. Un vínculo que une la vida del bar con la memoria colectiva de toda la comarca.

Los precios se mantienen muy asequibles entre los 10 euros y los 15 euros por persona, además, ofrecen un menú de 13,50 euros. La novedad fueron los conciertos periódicos que introdujo Waldo para «darle un aire más fresco».

Un bar simbólico

Para los clientes, Waldo solo tiene palabras de gratitud: «Sin ellos sería imposible cumplir 120 años con la misma familia». Esa certeza se convierte en la mayor lección del local: no hay bar posible sin una comunidad que lo abrace y lo sienta suyo.

El aniversario se celebrará el 6 de septiembre y, como no podía ser de otra manera, se hará con «los clientes, los amigos y los vecinos», acompañados de mucha música: «Estarán los Gaiteros do Recunco e Amigos y luego habrá un tardeo con los EP».

De cara al futuro, Waldo lo tiene claro: «Lo que quiero es que Casa Gallardo siga siendo hogar del pueblo que continúe la siguiente generación, pero el tiempo lo dirá». Es un símbolo de resistencia y de comunidad, un bar que ha sabido mantener vivo lo esencial: la hospitalidad y la cercanía. Quizás ese sea su verdadero secreto, el que lo ha convertido en mucho más que un negocio, en un hogar compartido por generaciones enteras.