Renfe avisa en Galicia: así puedes cambiar o anular tu billete gratis por los incendios forestales
Los incendios continúan asolando distintos puntos de Galicia y Castilla y León. Una de las zonas más afectadas es la frontera entre estas dos comunidades, en las provincias de Ourense y Zamora. Desde que empezó esta racha de fuegos, Renfe ha tenido que cortar la circulación de los trenes Galicia - Madrid en distintos días.
Desde la compañía recuerdan que, si tienes un billete comprado para este trayecto, puedes cancelarlo o modificarlo sin ningún tipo de sobre coste.
Cómo modificar o cancelar tu billete de tren por los incendios de Galicia y Castilla y León
El servicio de ferrocarriles ofrece distintas alternativas para quienes necesitan llegar a algún sitio pasando por los puntos afectados. Para este lunes, el tráfico entre Galicia y la meseta continúa interrumpido. Asimismo, se modifican los horarios de los trenes especiales de última hora de la tarde para pasar a salir a las 20.23 horas el Madrid-Zamora y a las 22.00 el que tiene salida en la capital zamorana con llegada a la capital de España.
Para quienes optan por cancelar o modificar su billete, Renfe les recuerda que tienen derecho a la devolución íntegra del billete. Para ello, pueden iniciar el proceso de reclamación a través de la página web oficial.
Tanto para la devolución como para la modificación del viaje, es importante conservar el billete con su localizador. En Renfe.com podrás bajar hasta el final de la página, localizar el menú de Ayuda y encontrarás las dos opciones: Cambiar billete o Anular billete.
Con el número de usuarios que están consultando la página estos días, la web puede quedarse fuera de servicio en más de una ocasión. En ese caso, la compañía facilita el número de teléfono 912 320 320 para realizar estos trámites. También pueden realizarse las modificaciones en la taquilla de cualquier estación de tren.
