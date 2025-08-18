La princesa Leonor elige un capazo gallego para Palma de Mallorca y este se agota

La realeza española se ha ido convirtiendo en los últimos años en un faro de moda con la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Letizia como ‘influencers’, amén claro está de Victoria Federica (@vicmabor) Quedan dos semanas para acabar el mes de agosto y la revista «¡Hola!» hace memoria de los modelos lucidos por las hermanas y la madre en Palma. Entre Carolina Herrera, Tony Pons, Mantù o Mango, dos firmas gallegas: Zara y Whittelilly.

Esta última se ha ido convirtiendo cada verano en un complemento esencial para Letizia, primero, y ahora para Leonor a través de los capazos artesanales de esta firma gallega.

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía salen del cine Rivoli en Palma. / R. Terrel

La elección de la reina por estos bolsos ha llevado a la marca a bautizar uno de sus modelos Capazo Letizia, llegando a agotarse en diferentes momentos. Lo mismo ha acontecido con la bandolera Whittelily calada que se encuentra agotada en la web. Se trata de un capazo de rafia natural trenzada y cierre con broche por un precio de 39,90 euros.

Los reyes y sus hijas en una recepción en Mallorca. La infanta Sofía porta vestido de Zara. / R. Terrel

Por su parte, Sofía llevó en una de sus salidas por Palma de Mallorca un vestido de tela desteñida de Zara que actualmente ya no se puede comprar en su web si bien hay otros modelos tie-dye similares en la página de la marca gallega.