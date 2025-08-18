La princesa Leonor elige un capazo gallego para Palma de Mallorca y este se agota
Portó un bolso de la marca coruñesa Whittelilly, firma elegida en diferentes veranos por la reina Letizia | Sofía apostó por un vestido de Zara
La realeza española se ha ido convirtiendo en los últimos años en un faro de moda con la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Letizia como ‘influencers’, amén claro está de Victoria Federica (@vicmabor) Quedan dos semanas para acabar el mes de agosto y la revista «¡Hola!» hace memoria de los modelos lucidos por las hermanas y la madre en Palma. Entre Carolina Herrera, Tony Pons, Mantù o Mango, dos firmas gallegas: Zara y Whittelilly.
Esta última se ha ido convirtiendo cada verano en un complemento esencial para Letizia, primero, y ahora para Leonor a través de los capazos artesanales de esta firma gallega.
La elección de la reina por estos bolsos ha llevado a la marca a bautizar uno de sus modelos Capazo Letizia, llegando a agotarse en diferentes momentos. Lo mismo ha acontecido con la bandolera Whittelily calada que se encuentra agotada en la web. Se trata de un capazo de rafia natural trenzada y cierre con broche por un precio de 39,90 euros.
Por su parte, Sofía llevó en una de sus salidas por Palma de Mallorca un vestido de tela desteñida de Zara que actualmente ya no se puede comprar en su web si bien hay otros modelos tie-dye similares en la página de la marca gallega.
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo
- Condenan a Carrefour por despedir a un trabajador que llevó pastelitos a la oficina el día de su cumpleaños
- Nueva vida para el «yate fantasma» que llegó a Vigo sin acabar hace casi cuatro años
- Fallece Jaime, uno de los hijos de Carmen Avendaño
- Davila 17/08/2025