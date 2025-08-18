Incendios forestales

Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en León

El vehículo sufrió un accidente en el municipio de Espinoso de Compludo, cerca de Ponferrada, durante las labores de extinción del incendio de Yeres

Se trata del tercer fallecido por los focos activos en la provincia, y el cuarto en toda España desde el inicio de la oleada de incendios

Bomberos forestales de la BRIF durante un descanso, este domingo, en Molinaferrera, León.

EFE

Valladolid

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios.

El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén.

El bombero muerto es el conductor de la autobomba.

Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León.

