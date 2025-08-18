Galicia despide la ola de calor y el tren de alertas por altas temperaturas

Definitivamente, la ola de calor está finiquitada en Galicia. Ni para hoy, mañana y el miércoles está previsto que en la comunidad se alcancen temperaturas elevadas. Las máximas de hoy se registrarán en la cuenca del Miño ourensano pero con 32 grados como valor más elevado, según el pronóstico de Meteogalicia.

En el caso de las Rías Baixas la máxima será de 28 grados con la posibilidad de que en el área de Baiona se quede el termómetro entre los 22 y 23 grados.

Para hoy es posible que haya chubascos solo en Ortegal y la parte occidental de la Mariña lucense, con bancos de nieblas matinales en el centro y sur de Lugo, así como en la capital Ourensana.

Mañana martes aumentará la nubosidad de tal manera que entre las dos de la tarde y las nueve de la noche es probable que haya lloviznas en el interior de la provincia de A Coruña; la comarca de O Deza en la de Pontevedra, una parte de la Mariña lucense.

Además, las temperaturas máximas seguirán bajando. En las Rías Baixas la máxima no sobrepasará los 26 y en el valle del Miño, por la parte ourensana, no se sobrepasarán los 29 grados. El resto de la provincia no llegará a este valor.

El miércoles solo se mostrará soleado en la parte sur de la provincia ourensana, mientras que el resto de la comunidad vivirá la jornada entre sol y nubes y con unas temperaturas suaves para estas fechas del año, sin llegar a los 30 en Ourense y con casi toda la geografía gallega entre 22 y 26 grados.