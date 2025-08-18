A escada costa arriba das melodías queer
Alén do éxito de Rodrigo Cuevas ou o recoñecemento de Mondra teñen os creadores queer a porta aberta aos palcos? O Rabelo e a drag pandeireteira Meiga-i lamentan que «custa que nos vexan como artistas». Veñen de darlle unha volta ao tradicional «Carmiña Carmela» para concienciar neste asunto.
Javi é un vigués que comezou a «xogar» co transformismo no ano 2018 inda que o seu proxecto como Meiga-i (a drag pandeireteira ) non se conformou ata 2020. Este verán sacaba tema con O Rabelo, baixo a produción de Peter Petrowski, baixo o título de «3.Fantasía». Con el, buscan dar maior visibilidade aos artistas queer galegos.
Para chegar a todos os públicos –diverso ou non– escolleron a melodía popular galega de «Carmiña Carmela» para traela ao seu eido. O resultado é un xiro do tradicional ao contemporáneo cunha letra que convida a reflexionar: «Sexas moderna, marica ou bollera, criatura do monte, teñas pluma ou plumaxe, vénte connosco bailar. Os zapatos piden medias. As medias piden zapatos. Os travestis na verbena vanche dar un taconazo».
Pero alén do envoltorio de festa, cor e sorrisos, o tema deixa entrever que inda que moito se avanzou nos dereitos e visibilización social das persoas LGTBIQ+, inda hai chanzos na escaleira que non dan subido.
«Falar de todo isto contigo axuda para que se entenda o problema, para que se entenda que segue existindo unha dificultade de acceso para nós en termos de igualdade ás plataformas culturais. Ás veces, custa que se nos vexa como artistas. Aínda hai xente que di que o que eu fago é unha ‘mamarrachada’, que non somos cantantes. Din todo iso pola apariencia externa que eu teño. Esa apariencia invalida ao que eu me dedico... É frustrante», sinala Meiga-i.
Este drag engade que «non podo finxir algo que non son. De aí, a honestidade. Pretendo unha dimensión artística que bebe da miña identidade e das miñas vivencias. Todas as reflexións leváronnos a artellar unhas letras para cancións».
No universo queer, temos visto nestes últimos anos artistas que como Rodrigo Cuevas (Premio Nacional de las Músicas Actuales) teñen chegado a unha audiencia maioritaria. No caso galego, Mondra vai xa polo seu segundo disco, cun recoñecemento cada vez maior. Esgotou entradas na sala Capitol de Compostela para a presentación tanto do primeiro e do segundo álbum. De feito, para estrear «De ronda» precisou dous directos e en ambos encheu. Neste verán, actuou en Zamora, na Praza Maior, ou no Festival do Noroeste, entre outras citas. De aquí ao remate do ano, está previsto que cante en diferentes citas e festivais como as Festas de San Roque de Vilagarcía, no Guísamo Folk de Bergondo, no Orballo Cultural do Ferrol, na Noite Meiga de Sarria, no Festival de la Luz de Boimorto, nas Festas do Cristo do Consolo de Cangas, no Revenidas de Vilaxoán ou no Castañazo de Chantada.
Máis que acontece alén destas dúas figuras? O Rabelo sinala que «aínda que a xente pense que a disidencia (sexual) non é o normal iso non quita que esté presente en todas partes».
Moitas veces queren apartarnos
Meiga-i engade que «moitas veces queren apartarnos, como que somos artistas para un nicho. Moitas veces dinnos que o noso proxecto é para un público concreto, que non é para todo o mundo cando realmente no meu camiño artístico intento falar de temas universais. Todo o mundo nalgún momento da súa vida sentiuse só ou fóra de lugar».
O Rabelo enlaza esta disertación con outra idea. «Eu non teño todas as portas abertas porque non estou nun lugar central da industria pero co meu proxecto quero ofrecer unha ponte para que sexamos máis persoas» diversas as que poidan chegar ao público, sinala.
Tamén engade: «O que eu quero con esta canción e outras é que cando unha persoa vexa un travesti en vez de levar un susto, leve unha alegría».
Meiga-i, pola súa parte, sinala que «o obxectivo é que a xente disfrute coas nosas cancións. Queremos celebrar a nosa presenza e que nos xuntamos. Só iso é un éxito».
Festival Agrocuir
Un dos espazos dentro da axenda cultural que busca revelar a disidencia é o Festival Agrocuir da Ulloa –no que actuou O Rabelo edicións atrás– que este ano cumpre a súa primeira década. Monterroso acollerao o venres e sábado. O fin é «reivindicar a diversidade sexual e de xénero no rural».
Nesta edición, non cobrarán entrada pero a xente pode colaborar cunha aportación (festivalagrocuir.wordpress.com). Estará a proxección da curta «Delincuente» de Nuria Vil, o concerto de Ugía Pedreira máis El Gato con JOtas e Dj Celulite o venres; para o sábado organizar obradoiros, cantos de taberna e un serán más sesións dj, entre outras actividades.
