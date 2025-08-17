La red de barrio que sostiene vidas elegidas

Vienen invitados a casa y esperan por ellos con la mesa preparada. Suena el timbre y, al minuto, Pura abre la puerta con una sonrisa que es sinónimo de hospitalidad. Tras las presentaciones oportunas y dada la bienvenida: «¿Un café?». «Sí, por favor». Directas a la cocina, con la cafetera en marcha, repasan: tazas, leche, azúcar, servilletas... «listo, ya podemos sentarnos para charlar». Es una escena cotidiana que parece insignificante y que podría transcurrir a media mañana en cualquier domicilio de cualquier barrio de cualquier ciudad, sin embargo, detrás de esos cafés servidos en un piso situado en el barrio vigués de Coia se encuentra el sueño cumplido de dos mujeres que están abriendo camino con su ejemplo a otras personas que, al igual que ellas, imaginaron un día una vida elegida e independiente en su propia casa.

Superados los 50, Magdalena Leal y Purificación Villar se han convertido en dos pioneras en la comunidad gallega al haber logrado emanciparse gracias al proyecto VIDE, una iniciativa impulsada por EVD Galicia que busca una profunda transformación del modelo asistencial a las personas con discapacidad intelectual abogando por otro basado en sus derechos y en el apoyo a través de unha escucha activa para que lleguen a ser los protagonistas de sus propias vidas. Es este el caso de «Maleni» y Pura, quienes tras haber permanecido siempre bajo la protección y el amparo de otros, llevan desde el pasado mes de febrero conviviendo de forma independiente en el mismo domicilio que, antes de ser institucionalizada, residía Pura con sus padres, ya fallecidos. Tras casi seis meses quedando para conocerse y comprobar si congeniaban, así como otros seis de convivencia efectiva, Magdalena Leal cuenta que la experiencia va «bien» y Pura Villar deja constancia de su bonito vínculo asegurando al instante: «Estoy muy feliz poder vivir en casa con Magdalena. No pido nada más». Unas palabras de afecto que su compañera de piso recoge y devuelve con un «te quiero».

En la sala de estar, sentados junto a ellas, se encuentran varios de los profesionales que han favorecido que Pura y Magdalena hayan podido acceder a esa vida elegida, todo ello a través de la «activación» de una serie de contactos en el barrio de Coia para aumentar su autonomía, creando asimismo una red de apoyos naturales que estén presentes en su día a día. Desde la responsable del proyecto VIDE y educadora social, Loredana Cacucciolo, al gerente de EVD Galicia, Leví Olivares, y a la asistente personal de Magdalena Leal, Andrea Pajares, estos tres profesionales se muestran muy ilusionados al echar la vista atrás y ver el camino recorrido y los progresos de ambas en menos de un año.

En este sentido, Leví Olivares comenta que, «igual que como cuando un hijo se independiza, al principio todo era muchos nervios y algo de miedo, por esa tendencia a minimizar los riesgos y a intentar que no pase nada, pero ahora reconozco que estoy muy relajado, porque vemos que ellas en su día a día resuelven, de la manera más natural, y suceden cosas que luego nos las cuentan como anécdotas. Por ejemplo: ‘nos hemos quedado sin sal, hemos llamado a la vecina’ o ‘teníamos que hacer una cerradura, hemos ido a la ferretería’. Para nosotros es muy ilusionante ver que el resultado de este proyecto es real».

En opinión de la asistente personal de «Maleni», Andrea Pajares, «pasan cosas como en cualquier domicilio, pero nos vamos adaptando a las circunstancias y ellas hasta ahora van siendo muy resolutivas y lo ponen muy fácil». En cuanto a su papel como «apoyo elegido» por parte de Magdalena, esta profesional destaca que «mi función es acompañarla en el día a día para facilitarle tareas para las que necesita recursos o herramientas para poder hacerlas de manera autónoma». A modo de ejemplo, Andrea Pajares hace referencia a una acción tan cotidiana como es ir al supermercado a hacer la compra, para lo que «nos encargamos de facilitarle una lista de la compra visual, de manera que viendo una serie de imágenes y revisando su propia despensa, ve qué necesita y lo coloca en esta lista de compra portátil que luego lleva al supermercado, de manera que así le es más fácil identificar allí los productos».

Por su parte, la principal responsable del proyecto que ha posibilitado la vida independiente de Pura y Magdalena, Loredana Cacucciolo, explica que «hay muy poquitas personas con discapacidad intelectual, no solo en Galicia, sino en el resto de España, que hayan conseguido elegir vivir solas o con sus parejas o compañeros de piso y que lo hayan logrado. Son muy pocas, pero lo cierto es que las que lo han conseguido, casi todas son personas con muchas menos necesidades de apoyo paralas tareas del día a día». Es por esto, que mirando a Magdalena y a Pura, Loredana Cacucciolo les dice: «Sois pioneras por esto, porque ahora se puede demostrar que, con la asistencia personal y con metodologías innovadoras, se puede. Y, por supuesto, con la activación de los apoyos naturales en el barrio, que son claves, porque autonomía también es llamar a alguien para que te ayude, que absolutamente todas las personas necesitamos apoyo en momentos puntuales».

El proceso para la familia

Desde Sevilla, Pura y Magdalena han recibido esta misma semana la visita de la hermana de «Maleni», Milagros Leal, quien se emociona al contar que, «esto, para Magdalena es un sueño desde que era adolescente, cuando empieza a querer trabajar y vivir sola. Magdalena no es una niña, es mayor y durante todo este tiempo ha vivido en represión porque, socialmente, no existía esa conciencia de poder dejarla vivir sola en independencia. O bien era una residencia o con padres y familiares, por eso para mí es un orgullo, porque está viviendo cosas que todos tenemos derecho a vivir».

En cuanto a la convivencia con Pura, Milagros Leal, que tal y como afirma tiene «la suerte de ver en ocasiones su día a día y cómo lo van superando», confiesa que «se me cae la baba porque veo el cariño que se tienen y el apoyo que se dan la una a la otra. No sé cuánto ha tenido que superar Pura, pero sí conozco la realidad de mi hermana, que siempre haquerido ser independiente, y ahora que por fin lo ha conseguido, tiene otra meta importante: el trabajo, por lo que está luchando».

Asimismo, Milagros Leal hace referencia a la «tranquilidad» que le aporta saber que en el barrio de Magdalena y Pura existe una red de vecinos y profesionales que sostiene estas vidas elegidas: «Siempre es muy difícil dar el primer paso, pero cuando ves que se van dando resultados, eso anima a otras personas a seguir el camino. Ver que ellas tienen esos enganches a los que se agarran cuando necesitan, que ayudan si hace falta porque tú no estás presente, da tranquilidad y es importante para que la familia acepte que es posible y así dejar el margen para que vivan sus propias experiencias».

Conexión en el barrio

Puerta con puerta, una de las personas que en la actualidad es un pilar importante para Magdalena y Pura es su vecina, Celia Davila, a quien recurren cuando en el domicilio se les presenta alguna dificultad ante la que consideran que deben pedir ayuda: «Acuden mucho a mí y yo, en lo que puedo, echo una mano, porque siempre lo hice», apunta Celia.

Fuera del inmueble, hay que desplazarse unos metros hasta el Centro Comercial Coia 4 para dar con uno de los puntales que ya se siente tan parte de esta iniciativa pionera como las propias protagonistas principales. Y es que el propietario de Zapatería Moderna, Suso Cortés, es quien le ha alquilado un local a Magdalena para que pueda emprender su propio negocio como autónoma y cumplir otro de sus grandes sueños, trabajar. «Cuando el hermano de Magdalena me contó lo que quería hacer, se sorprendieron porque al momento le dije: ¡toma las llaves del local! Se las di para que vieran si reunía las condiciones y adelante, porque me parece un proyecto fantástico y estamos aquí para apoyarlos», cuenta Suso, a quien Pura y Magdalena también recurren como dos clientas más. A este respecto, este zapatero señala que «se integran en la vida normal del barrio y saben que estoy para lo que haga falta. Solo pensar que ahora viven su vida, con apoyos, que deciden... es muy bonito, y a mí me llena de orgullo que hayan sido nominadas a un premio», en alusión a los Premios Magallanes-Elcano de Innovación Social, en los que el proyecto VIDE resultó finalista.

Como dos buenas amigas, caminando de ganchete por la acera, Magdalena y Pura se dirigen a otro de los negocios del barrio clave en su día a día, la peluquería Palas, en donde son recibidas con gran alegría por su propietaria, Begoña Pérez ,y su compañera Nuria. Cepillo en mano,mientras les prepara un look improvisado, Begoña comenta que «Pura suele venir a pedir la cita y se desenvuelve de maravilla explicando los colores que prefiere para el pelo. Participan mucho en la comunidad y que puedan hacer su vida independiente creo que es un paso enorme para toda la sociedad. Entre todos hacemos barrio y estamos encantadas».

Tras la visita a su «pelu» de confianza, Pura y Magdalena regresan charlando, otra vez de ganchete, a ese lugar que ahora les saca una sonrisa, su propio hogar.