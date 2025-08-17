«Los políticos son cobardes para abordar la legalización»

El periodista David López Canales en el libro «¿Una rayita?» reconoce que «la coca hace que uno se sienta la mejor versión de sí mismo» hasta que «el día después, la resaca, cuando frente a la acumulación de dopamina se amanece con las neuronas hechas jirones y quien la consume se siente la peor versión de sí mismo. La dopamina puede generar tanto placer como infelicidad». A pesar de ello defiende legalizar un estupefaciente que en 2023 estuvo detrás de la muerte de 621 personas en España solo o acompañando a otras sustancias.

-Más del 13% de los españoles la ha probado. Se dice que el alto índice se debe a que España es puerto de entrada.

-Esa es la explicación recurrente desde el sector político que España ha sido un puerto de entrada histórico. Desde Galicia en los años 80 entró muchísima cocaína. Ahora, lo hace por el sur. Según eso Portugal, con las fronteras abiertas y vecino con España tendría que estar en una situación similar pero se consume diez veces menos.

"¿Una rayita?", libro de David López Canales. / Anagrama

-Se muestra crítico con campañas del pasado como «La droga mata».

-A lo mejor pudieron servir en aquel momento, finales de los años 80 y principios de los años 90. Es una propaganda del prohibicionismo, del no absoluto, que no sirve en una sociedad que acaba diciendo sí a la droga. Desde entonces no se han vuelto a hacer otras más realistas. Habría que educar en ese consumo o informar de los riesgos para reducirlos. Los expertos del Plan Nacional sobre Drogas consideran que el consumo problemático es el que excede los 30 días al año pero hay una imagen de que con la cocaína todo son problemas.

-Usted propone un cambio de paradigma.

-Ese cambio podría ir hacia la legalización de las drogas. Sería interesante debatirlo ya que se ha visto que el prohibicionismo no funciona. Al mismo tiempo habría que atajar las causas sociales que llevan a consumir las drogas.

-¿Falta poco para el debate?

-Queda mucho porque los políticos son muy cobardes para abordar este tema. Recibirían la acusación de hacer apología de la droga.