Los museos, refugio climático frente al calor

¿Quién dice que los museos no son para el verano? Estos espacios puede ser una gran alternativa para huir de las altas temperaturas y Galicia ofrece este verano una amplia e interesante oferta de exposiciones. Además, no hay que olvidar que las visitas a estos espacios enriquecen la mente y, según distintos estudios, también están vinculadas a una vida más larga.

Una mujer contempla una obra de Alfonso Galván en el MARCO. | Alba Villar

Una de las grandes citas culturales, sin duda, es la Bienal de Arte de Pontevedra, la más antigua de España, que regresó este año tras tres lustros de ausencia. Desde su inauguración el pasado 21 de junio, más de 48.000 personas han pasado por las diferentes sedes de la Ciudad del Lérez y municipios de la provincia donde se celebra hasta el 30 de septiembre. Con el lema «Volver a ser humanos», la bienal reúne obras de cerca de 60 artistas gallegos e internacionales, e incluye una rica programación complementaria.

Una visitante de «Castelao. Mirar por Galicia», en el Gaiás. | Jesús Prieto

El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) ofrece tres exposiciones: «Savia y sangre», de Laura Lio (Buenos Aires, 1967), que reúne esculturas, dibujos, libros de artista y obra gráfica desde el año 2000 hasta la actualidad; Alfonso Galván (Madrid, 1945), retrospectiva sobre este artista con más de 50 años de trayectoria en cuya obra se dan la mano lo onírico y el contenido social; y «Generación 2025», un proyecto de Fundación Montemadrid La Casa Encendida iniciado en el año 2000, convertido hoy en un referente nacional en la creación artística más reciente.

Visitantes de la Bienal de Pontevedra. | Gustavo Santos

Los amantes de la historia tienen, en el Museo do Mar, en Vigo, una cita con «Vikingos. Una mirada desde Galicia», un amplio retrato de la huella histórica de las incursiones nórdicas en Galicia entre los siglos IX y XI. Esta exposición reúne 75 piezas procedentes del Museo de Gotland (Suecia), del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra (Córdoba) y de diversas instituciones gallegas.

Con 29 salas de exposición permanente, el museo Quiñones de León de Vigo ofrece una importante colección de obras gallegas, españolas y europeas que abarcan desde el Renacimiento hasta la época actual; cerámica gallega; mobiliario, y una sección de arqueología, que muestra la evolución de Vigo y su comarca desde el Paleolítico a la Edad Media, entre otros contenidos.

En el museo Gaiás de la Cidade da Cultura, en Santiago, historia y arte se dan la mano. «Castelao. Mirar por Galicia» es la experiencia de arte digital más avanzada hasta la fecha en torno al artista y político gallego. Esta exposición presenta al ser humano y al artista en un proyecto que combina las tecnologías digitales y su obra original. Paralelamente, quienes deseen acercarse a la historia del planeta pueden disfrutar de «Orígenes», una experiencia sensorial inmersiva que atraviesa cuatro mil millones de años de evolución de la Tierra: desde una inhabitable esfera incandescente, hasta la extinción del temible Tiranosaurio-Rex, pasando por la explosión de la vida en los océanos y la aparición de los primeros grandes bosques.

Este mismo espacio exhibe una «Boris Savelev. Viewfinder, una forma de mirar», la retrospectiva más amplia realizada hasta ahora del fotógrafo ucraniano (Chernivtsi, 1947), cuya mirada se forjó en la Unión Soviética de los 70. Premiado en PHotoEspaña 2024, reside en Vigo tras la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, acoge la retrospectiva de Rafael Úbeda (Pontevedra, 1932), que ofrece una visión completa a la trayectoria creativa de un artista que lleva siete décadas en activo; y «Plastic», intervención artística del colectivo Basurama.

En A Coruña, la Fundación MOP de Marta Ortega acoge, hasta el 14 de septiembre, la muestra «David Bailey’s Changing Fashion», la primera gran retrospectiva del que está considerado uno de los fotógrafos de moda y retrato más destacados del mundo. De carácter gratuita, la exposición reúne más de 140 fotografías realizadas por el fotógrafo británico durante las décadas de los 60 y 70, algunas de las cuales se muestran de manera inédita.