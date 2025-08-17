Fin a un siglo de espera: cuenta atrás y máxima expectación ante el eclipse solar que viene
Aún resta un año pero alojamientos gallegos ya están agotando reservas. ¿El motivo? El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, que será visible en nuestra comunidad. El último evento astronómico de este tipo que se pudo contemplar en España ocurrió en 1912.
En estas noches de Perseidas muchos han alzado la mirada al cielo con la mente puesta en otro fenómeno astronómico a un año vista: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.
Es un día señalado en el calendario de astrónomos, aficionados o simplemente curiosos por ser una fecha única, ya que hace más de un siglo que este evento no es visible al completo desde la península ibérica. El último se registró en 1912.
Además, será el primero de una tríada de eclipses solares que se sucederán hasta 2028.
Tres minutos de penumbra
A partir de las 19:30 horas del miércoles 12 de agosto de 2026, la Luna irá ocultando progresivamente al Sol. El fenómeno se prolongará durante dos horas y tendrá su punto álgido sobre las 20:30 h.
«Entrará pola Coruña e tamén collerá Lugo maila zona de Valdeorras. O resto de Ourense e Pontevedra chegará ao 99%. Atravesará toda a península ibérica en diagonal», avanzó el físico Dosi Veiga a FARO con motivo del eclipse parcial del astro rey del pasado 29 de marzo.
Así pues, se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, empezando por Galicia, mientras que en la mitad sur solo será parcial.
Además del ensombrecimiento en pleno día, el eclipse también se notará en los termómetros, ya que bajará la temperatura: «Ocurrirá durante tres minutos porque se tapará totalmente el disco solar», detalló el presidente de la Agrupación Rías Baixas, Francisco Novoa.
Para su observación se recomienda buscar puntos con buena visibilidad hacia el oeste, al coincidir con la puesta de sol, y se presuponen altas probabilidades de cielos despejados al ser verano.
Tríada de eclipses solares ibéricos
Después de ese, el siguiente visible en España será el 2 de agosto de 2027, al que sucederá otro anular el 26 de enero del año siguiente. Esta secuencia es un hecho excepcional en la península ibérica que en tres años divisará al completo tres eclipses cuando la última vez fue hace más de un siglo, en 1912.
El fenómeno genera expectación que en las localidades con mejor visibilidad ya se están agotando las reservas hoteleras para el 12 de agosto de 2026. Así ocurre en Ribadeo, en la Mariña lucense, que será un enclave de observación privilegiado.
Además de la demanda de alojamientos, ya se están ofertando en distintos lugares de España excursiones, actividades educativas y programas especiales para contemplar el fenómeno.
Se prevén desplazamientos masivos hacia los puntos de mejor contemplación, lo que puede generar tanto problemas de tráfico y aglomeraciones, como de prestación de servicios mínimos (suministro de agua y comida) o incluso riesgo de incendios o de afectación de parajes naturales.
Ante la situación, el Gobierno ha creado una comisión interministerial liderada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de «diseñar protocolos que garanticen cuestiones como una movilidad segura, la atención a la seguridad y la prevención y atención en salud pública, así como la promoción turística y la divulgación científica y cultural».
Un eclipse total de Luna en septiembre como preludio
Antes del 12 de agosto del año que viene tendremos otro fenómeno astronómico de relevancia también observable desde Galicia. El próximo 7 de septiembre habrá un eclipse de Luna podrá verse al completo en toda España salvo en la mitad occidental de nuestra comunidad, donde solo será parcial.
A partir de 18.30 horas, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Finalizará casi a las 22 h, siendo su punto álgido sobre las 20:10 horas.
A diferencia de los eclipses solares, en los lunares no hay un «fundido a negro», sino que el astro adquiere un tono rojizo debido a que parte de la luz de la estrella es desviada por la atmósfera terrestre.
Precauciones: no mirar directamente
Los eclipses solares no se pueden contemplar de forma directa ya que pueden ocasionar lesiones en la vista. Tampoco protegen los filtros, prismáticos, telescopios u otros aparatos.
Lo más recomendable es hacerse con unas gafas especiales, llamadas 'gafas de eclipse', que permiten una observación segura.
Otras opciones son contemplarlos a través de proyecciones, es decir, reflejando el fenómeno sobre una cartulina, pantalla, pared o techo.
Por el contrario, los eclipses lunares non entrañan ningún peligro y se pueden observar a simple vista, sin ningún tipo de dispositivo especial.