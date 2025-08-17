Fin a un siglo de espera: cuenta atrás y máxima expectación ante el eclipse solar que viene

Tríada de eclipses solares ibéricos

Después de ese, el siguiente visible en España será el 2 de agosto de 2027, al que sucederá otro anular el 26 de enero del año siguiente. Esta secuencia es un hecho excepcional en la península ibérica que en tres años divisará al completo tres eclipses cuando la última vez fue hace más de un siglo, en 1912.

El fenómeno genera expectación que en las localidades con mejor visibilidad ya se están agotando las reservas hoteleras para el 12 de agosto de 2026. Así ocurre en Ribadeo, en la Mariña lucense, que será un enclave de observación privilegiado.

Además de la demanda de alojamientos, ya se están ofertando en distintos lugares de España excursiones, actividades educativas y programas especiales para contemplar el fenómeno.

Se prevén desplazamientos masivos hacia los puntos de mejor contemplación, lo que puede generar tanto problemas de tráfico y aglomeraciones, como de prestación de servicios mínimos (suministro de agua y comida) o incluso riesgo de incendios o de afectación de parajes naturales.

Ante la situación, el Gobierno ha creado una comisión interministerial liderada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de «diseñar protocolos que garanticen cuestiones como una movilidad segura, la atención a la seguridad y la prevención y atención en salud pública, así como la promoción turística y la divulgación científica y cultural».