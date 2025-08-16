Última hora de los incendios en España | El fuego de Ourense ya es el mayor de la historia de Galicia mientras otros focos azotan a Castilla y León y Extremadura

El fuego de la Alta Sanabria en Zamora mejora algo tras provocar el caos y la impotencia

El fuego llegado de Galicia a la Alta Sanabria y el originado al parecer por un rayo en Porto siguen descontrolados, aunque la situación tiende a mejorar en el primero, en el que se han quemado 30 hectáreas en Zamora, y a empeorar en el segundo, porque ha avanzado "de forma descontrolada y peligrosa", según la Junta de Castilla y León. Entre vecinos y alcaldes de la zona se palpa la desesperación. Esos incendios han traído el caos a las comunicaciones por carretera y tren con Galicia y la necesidad de que 1.500 vecinos pasen su segunda noche fuera de sus casas, aunque los de Castromil regresaron ayer a última hora. Trece medios aéreos y numerosos terrestres se emplearon a fondo para extinguir las llamas, tanto en Castromil como en Porto, donde ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros hora dificultaban las labores.

