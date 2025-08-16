El relevo que mantiene vivas fiestas y tradiciones
Para evitar que las celebraciones acaben diluyéndose con el paso del tiempo por falta de relevo, especialmente en el rural, vecinas y vecinos de distintas generaciones aúnan esfuerzos para que las tradiciones pervivan en sus pueblos. Las comisiones de fiestas de Moscoso (Pazos de Borbén), Oseira (Ourense) y Xustáns (Ponte Caldelas) son ejemplo de ello.
Tienen constancia de que, como mínimo, llevan celebrándose desde principios del siglo XX y, si bien antiguamente era una romería, las fiestas grandes de Oseira, en Ourense, han perdurado en el tiempo gracias al empeño de familias como la de Tamara Prado, que se han ocupado de velar por ellas de generación en generación, un testigo que ella ya ha empezado a depositar en su hijo.
Este año está descansando de su faceta de «ramista», nomenclatura con la que se denomina en la zona a las personas que integran la comisión de fiestas, pero Tamara Prado analiza que «efectivamente sucede que, non é que a xente nova non teña interese en continuar estas tradicións, é que a poboación aquí está moi envellecida, non hai relevo xeneracional, e queda moi pouca xente nova. Cando vemos que non se vai facer nada, non temos máis remedio que poñernos ao lío, porque para nós son os días máis importantes do ano e non entendemos que chegue o día e non haxa festa, así que mentres teñamos enerxía, seguirémonos encargando».
En este sentido, esta vecina de Oseira apunta que «na miña familia vivimos as festas con moita intensidade, o meu pai e o meu tío foron da comisión en varias ocasións e eu tamén intentei que o meu fillo o vivira dende dentro para que collera ese arraigo coa festa e que cando a min se me acabe a enerxía, non quedemos sen festa. Tamén participou a miña afillada, e preferín que entraran comigo, que foran da miña man vendo o proceso e que así siga o relevo».
Una de las características de la parroquia de Oseira es que es muy dispersa y en total cuenta con 23 núcleos de población, pero para Tamara Prado, uno de los aspectos más bonitos de ser "ramista" es que "intentamos chegar a todas as partes coa música, para que os maiores que non poden vir á festa, polo menos poidan escoitar aos gaiteiros que van pola súa casa". Asimismo, destaca que tienen identificada cada casa con su "alcume", una manera de preservar también la identidad propia y, a modo de anécdota, señala que a la hora de aportar donativos para las fiestas, "o máis habitual é que haxa un encargado oficial de pagar e que se manteña a cota. Antigamente, nunha parroquia veciña, dábanse os cartos en función das vacas que se tivera".
Os Remedios en Moscoso
Son varias ya las fiestas que los vecinos y vecinas de Moscoso han visto desaparecer, desde San José y San Blas, que llevan cerca de 15 años sin celebrarse, a otras más identitarias como la denominada "Os caprichos de Moscoso", por la que los barrios competían entre ellos y en la que los participantes se engalanaban con unos "mantones" similares a los originales que lucen en Viana do Castelo. Para evitar que los festejos en honor a distintas vírgenes también sucumbieran, esta parroquia de Pazos de Borbén optó por juntarlas en el mes de octubre, convirtiéndose así "las tres Marías de Moscoso" en uno de los eventos más destacados del año, tras la celebración a principios de julio de la cita más esperada por los vecinos: Os Remedios.
Antes, como estaban establecidas aquelas comisións, era difícil que a xente se achegara
"Tradicionalmente, a comisión de festas dos Remedios está formada por homes e, no caso da das tres Marías, son mulleres. Antigamente, na dos Remedios había oito comisións que ían rotando cada ano, pero moita xente foi morrendo e moitos dos señores que quedan son moi maiores, polo que hai dous anos houbo un cambio e creouse unha comisión mixta, coa que a verdade é que saíu unha festaza, porque dinamizaron moito e abriron un camiño moi interesante para recadar cartos ao longo de todo o ano. Antes, como estaban establecidas aquelas comisións, era difícil que a xente se achegara para formar parte e agora hai varias comisións de xente máis nova. En canto á das mulleres, é máis variada, pero todos con todos, sempre botamos unha man", comenta Noemí Vidal, quien participó por primera vez en una comisión hace unos seis años, a sus 30.
Si bien mantienen la tradición de pedir "porta a porta", Noemí Vidal pone en valor otras fórmulas como excursiones a lo largo del año o aprovechar el centro cultural para, además de mantenerlo abierto, recaudar fondos para las fiestas grandes de Moscoso.
Festa do Carme en Xustáns
Tenía 22 años cuando, tras la votación de rigor, le tocó asumir la responsabilidad de formar parte de la comisión que organizaba una de las celebraciones que en su parroquia, Xustáns, está tradicionalmente ligada a la gente más joven, la Festa na honra da Virxe do Carme. Era el año 2007 y, desde entonces, Iago Souto ha repetido cargo en un par de ocasiones, pero por motivos muy distintos, puesto que si él y sus amigos no se movían, corrían el riesgo de firmar un paréntesis en blanco en unos festejos que llevan amenizando el verano en Ponte Caldelas, al menos, desde finales de la década de los 50.
Xuntámonos varios amigos porque estivo a piques de non celebrarse
Precisamente, esta es la tesitura en la que se encontraron este 2025 los vecinos de Xustáns, explicando Iago Souto que "estaba un rapaz só, duns 20 anos máis ou menos, e acabamos xuntándonos varios amigos para botarlle unha man porque estivo a piques de non celebrarse. Fomos 8 en total. Esta é unha festa que na nosa aldea ten tradición dende o ano 57 e temos constancia que daquela sorteaban tea para facerse un traxe.Sempre foi a festa dos novos e para min o bonito que ten é que, da miña época, xa estabas desexando que che tocara ser da comisión, ao mesmo tempo que tiñas algo de medo, porque é moita responsabilidade, pero sempre contabamos coa axuda dos nosos pais".
Para recaudar fondos para la fiesta, además de "gastar gasoil e zapatilla" para solicitar el donativo puerta a puerta, como es habitual, Souto comenta que "este ano tamén fixemos unha cea por San Pedro, porque aquí temos moito ese espírito comunitario de xuntarse. A Festa do Carme é a máis potente das tres que temos en Xustáns e, algo que fixemos diferente, é que promovemos actividades culturais con dúas exposicións, unha de fauna salvaxe cun fotógrafo da zona, e outra de fotografías antigas, ademais das olimpiadas e da música, que intentamos que fose para todas as xeracións, para que toda a xente quede contenta", concluye.
