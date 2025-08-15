El trucazo para que Google Maps detecte todos los radares de tráfico de la DGT

Al volante, lo mejor es respetar las normas de circulación. No obstante, nunca está de más tener una ayuda. Todo sea a favor de la seguridad vial. Y de paso, evitar así recibir desagradables sobres de la Dirección General de Tráfico (DGT). ¿Sabías que Google Maps también te puede indicar dónde están los radares de tráfico?

Los cinemómetros ayudan a limitar el exceso de velocidad en las carreteras. Convierten tramos potencialmente peligrosos en carreteras seguras para todo tipo de usuarios de la vía. Normalmente, el tramo donde se encuentra un radar siempre está señalizado.

Pero también hay aplicaciones de navegación, como Google Maps, que son muy útiles para recibir indicaciones y guiarte por zonas desconocidas utilizando el manos libres. Google Maps, en concreto, también es capaz de avisar de los radares instalados por la DGT. Para que la aplicación te haga de 'chivato' y te ayude a mantener los límites de velocidad, primero hay que configurarlo.

Cómo activar los avisos de radares en Google Maps

Para activar el aviso de radares, tener un mayor control de la aplicación y conocer todas sus funciones, debes seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación de navegación de Google. En la parte superior derecha, verás un símbolo que representa las capas del mapa. Tiene la forma de dos cuadrados superpuestos. Clica sobre él. En esta sección Google Maps te permite personalizar el tipo de mapa y los detalles que quieres que aparezcan. Selecciona "Tráfico", que aparece en Detalles del mapa.

Una vez seleccionado la opción, el aviso de radares te aparecerá en la ruta de forma automática. Al explorar el itinerario que te marca el mapa, te saldrán iconos indicando el lugar exacto de las incidencias y radares. La aplicación avisa de accidentes, retenciones, precaución por obras y radares, entre otras incidencias que puedan influenciar la conducción.

Iconos

La plataforma es capaz de mostrar tanto los radares fijos -en color naranja-, como los móviles -en azul-. Al tocar sobre los iconos, puedes informarte de cuándo fue la última vez que un usuario notificó la existencia del radar, sobre todo en el caso de los móviles.

Es muy recomendable utilizar esta funcionalidad con la asistencia de voz activada. Utilizando el manos libres, además de escuchar al asistente indicando los giros y desvíos, también te avisa de la proximidad de un radar. De esta forma, te puedes asegurar de no exceder la velocidad sin querer y ahorrarte el dinero y la pérdida de puntos que comporta una multa.