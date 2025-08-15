Fin de semana de San Roque en Galicia: estas son las fiestas más populares

A pocas horas del 16 de agosto, muchos puntos de Galicia ya están inmersos en las fiestas de uno de los santos más celebrados de la comunidad: San Roque. Este santo 'milagreiro' debe su popularidad a ser el patrón de los peregrinos y las historias que le atribuyen un papel protector frente a las epidemias.

El festivo de la Asunción de la Virgen María, hoy día 15, contribuye a que los gallegos llenen sus plazas y calles de música, vermús y colores como preparación para las orquestas que harán bailar a todos los vecinos el sábado.

Aunque la devoción por San Roque se vive en decenas de parroquias gallegas, algunos municipios celebran fiestas que han ido ganando fama con los años y que merecen la pena visitar durante este fin de semana.

San Roque 2025: fiestas más populares de Galicia

Estas celebraciones combinan procesiones, romerías, gastronomía y música con actividades culturales para todas las edades. En municipios como Betanzos, la fiesta ha ganado el estatus de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Uno de los momentos más reconocibles de esta verbena es el lanzamiento de un gigantesco globo de papel a medianoche

Durante esta onomástica también se da uno de los eventos que más jóvenes moviliza en verano: la Fiesta del Agua de Vilagarcía de Arousa, una celebración marcada por la procesión de la imagen del santo y los lanzamientos de aguas entre vecinos y visitantes durante horas-

En Vigo, el barrio de San Roque organiza actos durante todo el fin de semana. Otras ciudades y municipios como Santiago de Compostela o Sada combinan tradición y diversión con la gastronomía, en unos días donde las calles se llenan de puestos y música.

Muchas personas creen que estas fiestas, todo un eje de identidad popular en Galicia, deben su fama a la tradición jacobea. Sin embargo, ¿cuál es su origen?

Una tradición que se remonta al siglo XIV

El culto de San Roque cuenta con su propia peregrinación que nada tiene que ver con la del apóstol. Sus orígenes se remontan a las epidemias de peste negra que devastaron Europa entre los siglos XIV y XVI. En Galicia, la figura empezó a relacionarse con la protección frente a nuevos brotes.

La hagiografía de San Roque dice que nació en Languedoc, en lo que hoy conocemos como Montpellier, a finales del siglo XIII. Aunque de origen noble, el santo quedó huérfano joven y consagró su vida a atender a los desfavorecidos durante la peste negra. Según la tradición, realizó una peregrinación a Roma, parando en las ciudades afectadas y contrayendo él mismo la enfermedad.

La leyenda asegura que el santo se refugió en el bosque para pasar la enfermedad. Durante su convalecencia, un perro se dedicó a llevarle comida todos los días hasta que un aldeano lo descubrió y lo ayudó a recuperarse. Esta historia reforzó su fama como protector frente a la enfermedad, lo que desembocó en que se levantasen capillas en su honor para prevenir la llegada de la peste a distintas poblaciones. En Galicia, uno de los mejores ejemplos lo encontramos en Santiago de Compostela, donde se levantó un templo en su honor en el año 1517.