Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así han quedado los pueblos tras el paso del incendio de Jarilla

Jorge Valiente

Los habitantes de Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa regresan a sus viviendas

