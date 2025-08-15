Debate incendios: ¿Está prohibido limpiar el monte en Galicia por la Agenda 2030?

A raíz de los incendios de las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de usuarios que aseguran que «está prohibido limpiar el monte» o que los bosques arden por culpa de normativas nacidas de la Agenda 2030. ¿Qué hay de verdad en esto?

Con la aprobación de la Ley de Montes estatal en 2003 y su adaptación a las distintas comunidades autónomas, desbrozar, cortar matorrales o podar árboles es legal. Sin embargo, estas actividades están sujetas a permisos, plazos y restricciones que, en muchas ocasiones, suponen las principales quejas de quienes viven en las zonas rurales.

Las ramas secas, la presencia de especies invasoras o los caminos olvidados y cubiertos por la maleza son el polvorín perfecto para que la más pequeña de las chispas provoque un incendio. Aunque la burocracia puede parecer jugar a la contra, los técnicos medioambientales señalan que las restricciones protegen hábitats y evitan una mayor destrucción descontrolada de los espacios naturales.

Un debate encarnizado y ayudas insuficientes

La legislación de distintas comunidades como Galicia, adaptan al contexto autonómico lo recogido por la Ley 43/2003, de Montes, aprobada el 21 de noviembre de 2003. Aunque estos días puede leerse en redes sociales como X, que «está prohibido limpiar los montes», la ley permite limpiar, desbrozar y podar, pero regula cuándo, cómo y dónde para proteger fauna, suelo y vegetación.

Está prohibido limpiar los montes. Te multan. Luego llega una inundación o un incendio y el destrozo se convierte en devastación. Se llama Agenda 2030. — Alonso 🇪🇸 (@alonso_dm) August 12, 2025

Otra de las discusiones más repetidas es la de la propiedad y responsabilidad de la limpieza. En Galicia, los propietarios de terrenos forestales deben mantener sus parcelas limpias, con particular atención a la franja de 50 metros alrededor de zonas habitadas, viviendas aisladas y otras edificaciones.

En España no está prohibido limpiar los montes. ¡NO ESTÁ PROHIBIDO! Esa supuesta prohibición es un BULO para atacar las políticas de protección ambiental y la agenda 2030. De hecho,limpiar los montes es obligatorio para evitar incendios. Ley 43/2003 De Montes pic.twitter.com/i9iQoVcwze — Alberto Bustos (@alberbustos) August 15, 2025

En el año 2018, la Xunta de Galicia firmó un convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga. Con este convenio ofrece servicios de desbroce a un precio de 350 euros por hectárea (un precio inferior a la media de los servicios privados, que rondan los 450 o 500 euros por hectárea).

Si bien es cierto que existen estas facilidades, este servicio tiene limitaciones:

Este servicio se centra en la franja de seguridad de 50 metros alrededor de edificaciones.

de edificaciones. La lista de espera puede ser larga , y la responsabilidad de cumplir con los plazos legales recae siempre sobre el propietario .

, y la responsabilidad de cumplir con los plazos legales . La superficie a desbrozar debe tener más de 1 hectárea (10.000m²).

Efecto disuasorio de las multas

Como recoge El Correo Gallego, entre 2021 y 2024 se inspeccionaron 2,3 millones de parcelas en toda Galicia, lo que representa más de 170.000 hectáreas. Estas inspecciones se saldaron con un total de 947.000 avisos de incumplimiento sobre las 2,3 millones de parcelas investigadas, lo que significa que el 60% de fincas inspeccionadas cumplieron.

Las multas por no limpiar las fincas en Galicia pueden alcanzar los 3.000 euros. Desde la administración gallega apuntan a una mayor concienciación ciudadana en los últimos años. En 2024 solo se abrieron 184 expedientes sancionadores en toda la comunidad.

Aunque el debate no tiene visos de terminar, lo cierto es que vecinos del rural e instituciones señalan la creciente despoblación y la falta de medios y efectivos como una de las principales causas de la situación actual. Como recogía el Faro de Vigo en 2024: «Otro de los problemas existentes para la lucha contra el fuego radica en la pérdida de efectivos de la Policía Autonómica. El año pasado, 225 agentes estuvieron asignados a esta tarea, 31 menos que en 2018, según la memoria del cuerpo».