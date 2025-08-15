Doce anos enxalzando as autoras galegas
Para reivindicar o traballo das autoras galegas, invisibilizado en moitas ocasións dende o eido académico, A Sega leva 12 anos homenaxeando pola súa conta a mulleres creadoras. Mondariz-Balneario acolle hoxe a xornada dedicada a Sara Guerrero, quen foi escollida a Nosa Señora das Letras 2025
Como un xeito de reivindicar a aquelas autoras que escollen por vontade propia apostar polo galego para expresarse nas súas obras, así como poñer en valor o importante traballo que desenvolven as escritoras migrantes e racializadas no eido da literatura galega, a miúdo invisibilizado e non recoñecido, xunto coa calidade dunha creación literaria «fermosa e poética, que mestura a dureza da realidade cunhas imaxes potentes, demostrando así que é unha grandísima autora». Estes foron principalmente os motivos que levaron ás integrantes do colectivo feminista A Sega a considerar que a escritora e xornalista Sara Guerrero era ben merecedora de ser proclamada a «Nosa Señora das Letras» 2025.
Cando se cumpren 12 anos dende que A Sega, colectivo que naceu en Galicia como un espazo de crítica literaria para ter a oportunidade de abordar os textos das autoras da terra dende unha perspectiva feminista, tomou a decisión de impulsar unha serie de homenaxes para enxalzar as mulleres creadoras, Mondariz-Balneario será hoxe escenario dos festexos do Día das Galegas nas Letras con Sara Guerrero (Cidade de México, 1994) como principal protagonista, un recoñecemento que afirma que «foi totalmente inesperado». E é que para a autora que este ano vai ser festexada «é toda unha honra porque sigo a moitas das escritoras que conforman A Sega, e tamén porque Eu son o monte é o meu primeiro libro. Non tiña a percepción de que estaba tendo moita repercusión en Galicia e foi unha sorpresa, tamén porque a miña traxectoria é máis achegada ao xornalismo», asegurou.
Porén, Andrea Barreira, quen forma parte do colectivo feminista de crítica literaria, destacou que «o Día das Galegas nas Letras naceu cunha dobre motivación. Por unha banda, esta iniciativa xorde pola necesidade de visibilizar o traballo que están facendo as autoras. Queriamos reivindicar a figuras das autoras galegas, estiveran vivas ou mortas, sobre todo tendo en conta que as Letras Galegas non é que teñan unha longa listaxe de mulleres nas súas filas, e nós queriamos poder celebrar ese traballo feito tanto polas que están como polas que xa non están, reivindicando así o traballo dende todos os eidos literarios: narrativa, poesía, ensaio, teatro e tamén xornalismo», engadindo tamén que o segundo feito que motivaba esta celebración era «ter a escusa perfecta para poder encontrarnos entre nós, celebrar os afectos e tamén as autoras».
Esta iniciativa nace pola necesidade de visibilizar o traballo das autoras
Andrea Barreira comenta que o Día das Galegas nas Letras é o punto cume das actividades que o colectivo A Sega celebra ao longo do ano, por iso deseñan unha xornada do máis especial. Hoxe, para festexar a Sara Guerrero, na contorna da Rá e do Muíño das Veigas terá lugar un roteiro imaxinario sobre a súa vida e obra que dará comezo ás 12.30 horas para, unha hora máis tarde, proceder á lectura dun manifesto. O evento continuará cun xantar, unha sesión de club de lectura, micro aberto e xogos reunidos arredor desta data que salienta mulleres, literatura e idioma. E por que é festexado o Día das Galegas nas Letras en Mondariz-Balneario? Pois porque A Sega procura escoller cada ano un lugar especial e significativo para a autora homenaxeada e, neste caso, foi a propia Sara Guerrero quen o propuxo, posto que unha das súas primeiras lembranzas de cando chegou a Galicia no ano 2018 está vencellada ao dito concello pontevedrés.
Homenaxe «transparente»
Na novela autobiográfica Eu son o monte, Sara Guerrero fala da súa chegada á aldea, «un perderse literal e metaforicamente no monte, e como ao migrar unha perde o sentido da orientación e tamén da propia identidade. Isto acontece ao non coñecer as linguas e as características culturais de certo país, e o vencello tan próximo entre a vida e a cultura que hai nas zonas da ruralidade galega, ademais de que toco o tema do racismo, aínda que non sexa de xeito tan evidente», sinala a autora.
Esta homenaxe representa para min a escoita feminista, atenda e coidadosa
Con respecto aos motivos polos que foi escollida neste 2025 como a Nosa Señora das Letras, Guerrero indica que «é para min unha ledicia pura saber que lles gustou a obra e que consideran pertinente falar dela, porque é unha obra incómoda para un certo sector das lectoras en Galicia, e para min ten moito valor que a escolleran, porque a escribín en galego e interpelo ás lectoras de Galicia». Así mesmo, como muller migrante, Sara Guerrero expón que tamén agradece a homenaxe, pois «en termos políticos e culturais hai moitas trabas, hai moitos espazos aos que non estamos accedendo debido ao racismo estrutural e á falta dunha política linguística que responda ás nosas necesidades, vencellada a que nós tamén nos sintamos cómodas empregando o idioma e socializando nel. Para min é importante xusto por isto, porque se visibiliza que as persoas migrantes sempre estivemos aquí, que en Galicia hai moita xente migrante».
Por último, Sara Guerrero conta que «escribín sobre feminismo dende hai 10 anos, pensando a literatura dende ese enfoque, e esta homenaxe representa para min a escoita feminista, atenda e coidadosa, a diferenza dun premio con intereses de mercado ou cunha retribución. Para min é moito máis transparente e achegado, por iso ten moito valor», conclúe.
