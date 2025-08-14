Pequeños hoteles y pensiones de Ribadeo (Lugo) ya han colgado el cartel de completo para el 12 de agosto de 2026. Y eso que queda un año. En esa jornada podrá verse un eclipse total de sol con la Mariña, Ortegal y A Fonsagrada como las áreas idóneas para su observación en Galicia. La fiebre por el eclipse ha llevado a extranjeros de Estados Unidos, Alemania, Holanda o Suiza a reservar ya para ese día en puntos de nuestra comunidad y Asturias. Es la eclipsemanía