Última hora de los incendios en España | El fuego sigue castigando a León, Zamora y Ourense

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de dos personas

Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en el municipio ourensano de Larouco.

Un helicóptero trabaja en la extinción de un incendio en el municipio ourensano de Larouco. / AP/LaPresse

A. Romero

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya dos víctimas mortales: un trabajador que falleció en una hípica de la localidad madrileña de Tres Cantos alcanzada por las llamas y un hombre que trabajaba por su cuenta en las labores de extinción de uno de los incendios que sufre la provincia de León.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

TEMAS

El Ibex 35 abre por encima de los 15.000 puntos y marca nuevos máximos desde 2007

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Zelenski prosigue su ofensiva diplomática y hoy se reúne con Starmer en Londres antes de la cumbre de Alaska

Muere una mujer en el incendio de una casa en ruinas en Sevilla

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de agosto

