Estas son las profesiones con las que puedes jubilarte en Galicia a los 52 años con pensión completa
El BOE ya publicó los nuevos coeficientes reductores pactados entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos
La edad de jubilación es uno de eso temas que están constantemente en la boca de los ciudadanos. La esperanza de vida aumenta cada año y eso pone en peligro la estructura de un sistema que tiene el umbral de su última parada siempre en el punto de mira.
Lo que escapa a una gran parte de la población es que no todas las profesiones abren la puerta a jubilarse a la misma edad. Si bien la mayoría de los trabajadores deberán esperar a los 67 años (65 si han logrado cotizar 38 años y 6 meses para ese momento), hay ciertos oficios que por su "penosidad y peligrosidad" dan acceso a una jubilación anticipada a los 52 años.
En uno de sus últimos vídeos, el tiktoker @leyesconsebas ha compartido la lista de empleos que dan lugar a este derecho y también ha explicado los requisitos que debemos cumplir para acceder a él.
Estas son las profesiones que dan derecho a la jubilación a los 52 años
"Puedes jubilarte teniendo solo 52 años. Es la conocida como jubilación anticipada por razón de grupo o actividad profesional. Y es que los trabajos que te voy a dejar a continuación en la lista son aquellos que por su penosidad o peligrosidad permiten jubilarte mucho antes que a la edad ordinaria", indicó el joven abogado en su cuenta de Tiktok.
Según la página oficial de la Seguridad Social, estos trabajadores son:
- Trabajadores incluídos en Estatuto Minero.
- Personal de vuelo de trabajos aéreos.
- Trabajadores ferroviarios.
- Artistas.
- Profesionales taurinos.
- Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.
- Miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.
- Policías Locales.
- Miembros del Cuerpo de Mossos d'Escuadra.
- Policía foral de Navarra.
Además de formar parte de estos colectivos y acrediten el mínimo de actividad en respectiva profesión, los trabajadores deben encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta y cumplir los demás requisitos generales exigidos.
