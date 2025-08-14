Estas son las profesiones con las que puedes jubilarte en Galicia a los 52 años con pensión completa

La edad de jubilación es uno de eso temas que están constantemente en la boca de los ciudadanos. La esperanza de vida aumenta cada año y eso pone en peligro la estructura de un sistema que tiene el umbral de su última parada siempre en el punto de mira.

Lo que escapa a una gran parte de la población es que no todas las profesiones abren la puerta a jubilarse a la misma edad. Si bien la mayoría de los trabajadores deberán esperar a los 67 años (65 si han logrado cotizar 38 años y 6 meses para ese momento), hay ciertos oficios que por su "penosidad y peligrosidad" dan acceso a una jubilación anticipada a los 52 años.

En uno de sus últimos vídeos, el tiktoker @leyesconsebas ha compartido la lista de empleos que dan lugar a este derecho y también ha explicado los requisitos que debemos cumplir para acceder a él.

Estas son las profesiones que dan derecho a la jubilación a los 52 años

"Puedes jubilarte teniendo solo 52 años. Es la conocida como jubilación anticipada por razón de grupo o actividad profesional. Y es que los trabajos que te voy a dejar a continuación en la lista son aquellos que por su penosidad o peligrosidad permiten jubilarte mucho antes que a la edad ordinaria", indicó el joven abogado. "Existe un tipo de jubilación a la que puedes acceder a partir de los 52 años. No todo el mundo lo sabe, pero si cumples ciertos requisitos, puedes solicitarla y empezar a planificar tu salida del mercado laboral antes de lo habitual. Este tipo de jubilación está reconocida por la Seguridad Social y puede ser una opción muy interesante si tu situación personal o profesional lo permite. Porque sí, jubilarte antes de tiempo es posible… si sabes cómo hacerlo."

"Puedes jubilarte teniendo solo 52 años. Es la conocida como jubilación anticipada por razón de grupo o actividad profesional. Y es que los trabajos que te voy a dejar a continuación en la lista son aquellos que por su penosidad o peligrosidad permiten jubilarte mucho antes que a la edad ordinaria", indicó el joven abogado en su cuenta de Tiktok.

Según la página oficial de la Seguridad Social, estos trabajadores son:

Trabajadores incluídos en Estatuto Minero.

Personal de vuelo de trabajos aéreos.

Trabajadores ferroviarios.

Artistas.

Profesionales taurinos.

Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

Miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.

Policías Locales.

Miembros del Cuerpo de Mossos d'Escuadra.

Policía foral de Navarra.

Además de formar parte de estos colectivos y acrediten el mínimo de actividad en respectiva profesión, los trabajadores deben encontrarse en situación de alta o asimilada a la de alta y cumplir los demás requisitos generales exigidos.