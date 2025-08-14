La Seguridad Social dejará sin pensión a autónomos con 40 años cotizados si cometen este error
Tras tantos años de trabajo, perder la pensión es uno de los mayores castigos que puede sufrir un autónomo
Uno de los mayores errores que puede cometer un autónomo es tener deudas con la Seguridad Social y no por las medidas legales que esta puede emprender contra el trabajador, que también, sino porque esto impedirá a esa persona disfrutar de su pensión por mucho que cuente con 40 o más años cotizados.
No obstante, esto tiene solución y es que, al momento de solicitar la jubilación, se activará una "invitación al pago" que permitirá al autónomo saldar su deuda. Y es que así lo establece el artículos 47 de la Ley General de la Seguridad Social en lo que atañe al reconocimiento de prestaciones, y es que el trabajador debe encontrarse al corriente del pago de sus cotizaciones.
Así, si regularizan su situación tras esa "invitación al pago", se normalizará su situación y el trabajador podrá percibir su pensión sin problema, como así lo indica el principio de contributividad del sistema.
No ocurre de igual manera en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, ya que la responsabilidad de esta casuística recae sobre el empresario, lo que hace que el derecho a la pensión del empleado esté protegido por la ley.
Qué pasa si solicito mi pensión y tengo deudas como autónomo
En el caso de que un trabajador autónomo solicite su pensión por jubilación y tenga deudas, la Administración lo detectará automáticamente, pero eso no hará que lo deniegue de inmediato. En lugar de esto, se activará el mecanismo de invitación al pago, regulado en el artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social.
Así, la Seguridad Social notificará al trabajador la deuda pendiente y su cuantía, concediéndole un plazo improrrogable de 30 días naturales para que ingrese las cotizaciones debidas. Si paga y lo soluciona, regularizaría su situación y el trámite de la pensión continuará con normalidad.
Por el contrario, si transcurrido ese plazo no ha saldado la deuda, la solicitud de pensión será denegada formalmente. Por tanto, es muy importante tener presente que la "invitación al pago" es la única oportunidad para subsanar la deuda.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?