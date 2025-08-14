Reservas a un año vista en Galicia para el eclipse de sol de 2026

La pensión Silvent es un pequeño hospedaje –20 plazas– de Ribadeo (Lugo). Su propietario y trabajadores no dan crédito. El pasado mes de julio distintas personas comenzaron a reservar habitaciones para el 12 de agosto de 2026. «Pensábamos que se habían equivocado», explica por teléfono. «Ahora mismo estamos completos desde el día 10 al 16 y falta un año. Son todas reservas del extranjero. Yo no contaba con ello. Nos quedamos alucinados».

Al preguntar a la gente si las reservas eran correctas, se enteró de que en esa jornada iba a haber un eclipse de sol. «Dos habitaciones son de Alemania, otra de Holanda, otra de Suiza, dos de Bélgica y una de Inglaterra», detalla una persona que en los últimos años ha visto cómo el turismo de Alemania y Holanda copa las reservas de su establecimiento debido a la fama de una parte de su costa. «Estamos a un kilómetro de la Playa de las Catedrales y mucha gente del extranjero viene. ¡Qué mejor lugar para ver el eclipse que la Praia das Catedrais!», destaca con voz orgullosa.

Una inyeccción económica

Los eclipses totales de sol se han convertido en los últimos años en un imán para el turismo y el negocio. Un informe de F&M Bank calculó que el Gran Eclipse Americano (del año 2017) supuso una inyección económica de unos 150 millones de dólares en Indiana, Estados Unidos. «Los turistas estarán preparándose y gastando durante días antes y después del eclipse», señalaba. El pasado 2024, esa atracción de visitantes por el fenómeno del sol se vivió en Sinaloa, Durango y Coahuila (México). En el segundo recibieron unos 20.000 turistas y en el tercero, 100.000 personas. Para 2026, los ojos de gran parte del mundo se depositarán en los cielos de la Península ibérica por el eclipse total de sol que se aguarda para el 12 de agosto.

Paso del eclipse por la peninsula en 2026 / Hugo Barreiro

Comisión especial del Gobierno

Teniendo en cuenta estos ejemplos y otros el Gobierno se ha puesto ya las pilas. El Ministerio de Ciencia coordinará una comisión interministerial para regular distintos servicios y gabinetes de cara a los tres eclipses de sol que se avecinan para España en 2026, 2027 y 2028. Con los protocolos buscan garantizar una movilidad segura, atender a la salud de la población y mejorar la divulgación científica.

Para entender la magnitud del fenómeno, hay que subrayar que en España no se veía un eclipse así desde 1905. Alrededor de las 20.30 horas del 12 de agosto próximo la luna ocultará totalmente el sol en buena parte del país. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) muestra en su web el mapa de zonas de la Península donde se podrá observar, la hora exacta y la duración.

Dónde se verá en Galicia

Al observarlo concluimos que en Galicia será total en una franja que abarcaría la parte este de la comarca de O Deza; prácticamente toda la provincia de Lugo; las comarcas de Bergantiños, A Coruña, Ferrol, Ortegal, Eume, Betanzos y una porción de Arzúa, Terra de Melide más una porción de Ordes y Betanzos (en la provincia de A Coruña; una parte de Terra de Caldelas, Trives, y Viana más Valdeorras (en Ourense).

El mapa demuestra cómo en unas zonas se podrá ver el eclipse total durante 30 segundos –lo mínimo– o hasta casi dos minutos. Así, las mejores zonas para observarlo en la comunidad gallega serán (durante un minuto 40 segundos o algo más): la zona norte de Ortegal, toda la Mariña lucense y una parte de Meira más A Fonsagrada.

¿Y en las Rías Baixas?

¿Significa esto que no se podrá ver el eclipse en Vigo, O Baixo Miño, Compostela u O Salnés? Por una parte sí y por otra no. Francisco Novoa, de la Asociación Astronómica Rías Baixas, explica que «en Vigo veremos un eclipse de sol casi total. Eso cambia la perspectiva y las características del eclipse, aunque será interesante».

Muchos astrónomos están empezando a reservar en Asturias o Burgos. Con casas rurales asturianas hablamos ayer. Desde los Apartamentos Rurales Navalin, en Tapia de Casariego, han recibido peticiones de reserva.

«Eran gente de Alemania y Holanda que tienen previsto venir en familia o grupo de amigos. Pero no hemos hecho reservas. Primero queremos saber si nuestros clientes de siempre están interesados y después abriríamos la reserva para terceros», añaden.

La tranquilidad también se vive en el Hotel Rural 3 Cabos, en Luarca, Asturias. Ayer reconocían a nuestro diario que han recibido «muchas solicitudes» para hospela jornada del eclipse pero que de momento tampoco han abierto las reservas. «No tenemos claro qué tarifa establecer, cuál será la estancia mínima que pediremos...», señalan.

Un cuarto doble en un hotel de Ribadeo pasa de valer 75 euros a costar 1.149 para ese día

La eclipsemanía se ha comenzado a notar con algunas pinceladas en Galicia en algunos precios. En Booking.com hemos localizado un hotel de una estrella de Ribadeo que justo en la semana anterior o en septiembre pide por una noche para una habitación doble 75 euros mientras que para el 12 de agosto de 2026 (el día de eclipse total de sol) sube la estancia a 1.149 euros.«En estos negocios que vivimos del día a día estamos viendo que esto es extraordinario. Las reservas llegan del extranjero porque fuera hay más turismo de astronomía», señala un hostelero.

Pero, además, la Praia das Catedrais juega a favor no solo en agosto del año próximo sino en todo el verano actual. En la plataforma de Booking señalan que el 95% de las plazas de hospedaje de Ribadeo están completas.La locura por ver el eclipse en la parte norte española se está expandiendo de boca en boca.

«Me comentó una clienta que en otro lugar donde se había hospedado unos norteamericanos reservaron el hotel entero para esa fecha pero nosotros aquí hasta ahora no hemos recibido peticiones de reserva para esa jornada», explicaron desde la casa rural Lar da Cima, en la zona de O Courel.Desde la casa se podrá ver también el eclipse total en un entorno privilegiado. De hecho es el único establecimiento rural de Lugo con certificado Starlight, que le reconoce la calidad de la visualización del cielo nocturno.