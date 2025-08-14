Condena
Prisión para la mujer acusada de la muerte de un hombre en Gran Canaria
EFE
El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la mujer detenida el pasado martes en relación a la muerte de una persona en Ojos de Garza, Telde (Gran Canaria), investigada por un delito de homicidio, informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La detenida ha declarado este jueves en el Juzgado número 3 de Telde, en funciones de guardia.
La mujer fue detenida el martes acusada de supuestamente provocar un incendio y la muerte de un hombre que dormía en una furgoneta, que resultó calcinada y estaba situada junto a una casa en la citada localidad, según informó la Policía Nacional.
Los agentes acudieron de madrugada a Camino de la Madera alertados por un incendio iniciado en una vivienda.
Los vecinos de la zona comunicaron a los agentes que el fuego había quemado un vehículo situado cerca de la vivienda, y al inspeccionar el coche encontraron el cuerpo de un hombre calcinado en su interior.
La investigación permitió saber que correspondía a un varón que solía pernoctar en el interior del coche y al que los vecinos conocían.
Además, dijeron a los agentes que la mujer había tenido desavenencias con la víctima, a la que acusaba de guardar enseres suyos en la vivienda.
Días antes, la mujer había amenazado al hombre con quemarlos si no los retiraba, según los testimonios de los vecinos.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?