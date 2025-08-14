El mirador con las vistas más espectaculares de Galicia está en las Rías Baixas: a menos de 2 horas de Vigo

Tras uno de los meses de julio más calurosos que se recuerdan, el sol sigue golpeando Galicia en un agosto que promete seguir un destino similar. Las temperaturas se elevan año a año y el auge turístico está convirtiendo Galicia en uno de los destinos favoritos de españoles y no españoles por un paisaje y un clima difícil de igualar en temporada estival.

Los destinos favoritos se encuentran mayoritariamente a lo largo del litoral, siendo las playas el mayor motivo para ello. Sin embargo, en esas zonas costeras hay mucho más que ver y es que muchos de esos puntos, pese a encontrarse tan cerca del mar, cuentan con montes y montañas con paisajes propios de un interior más robusto.

Esta orografía propicia precisamente la aparición de miradores con increíbles vistas hacia mar, ya sea hacia el océano Atlántico o al mar Cantábrico. Uno de los más increíbles por su preciosa panorámica es el mirador del Monte Naraio, en Muros.

Así es el mirador de Monte Naraio en Muros

El mirador de Monte Naraio cuenta con una de las vistas al mar más espectaculares de toda Galicia. Se encuentra en el municipio de Muros y está a unos 90 metros sobre el nivel del mar, elevándose sobre la laguna das Xalfas y la playa de Area Maior y enfrentándose al Monte Louro, propiciando una panorámica de lo más completa.

Llegar al mirador de Monte Naraio en coche es muy sencillo, y es que cuenta con carretera asfaltada casi hasta el lugar, aunque el último tramo es un pequeño camino de tierra. @CristabeldeViaje informa sobre esto con más detalle en un artículo de su blog sobre el Monte Naraio.