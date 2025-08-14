La explosión de incendios deja tres muertos, una decena de heridos y más de 90.000 hectáreas quemadas en una semana en España

En tan solo una semana, en España han ardido más de 90.000 hectáreas. Una explosión de incendios simultáneos en todo el territorio, que lejos de detenerse sigue azotando con fuerza a varios puntos del oeste de la Península Ibérica, ha causado una decena de heridos y tres víctimas mortales; un hombre de 50 años que intentó salvar del fuego a decenas de caballos en Tres Cantos (Madrid), un vecino de 35 años que intentaba luchar contra las llamas en el incendio de Zamora y, según ha trascendido en las últimas horas, la tercera víctima mortal es un hombre de 37 años que también salió a hacer frente al fuego en León y que se vio atrapado por las llamas. El último balance proporcionado por el Ministerio de Interior apunta a que todavía hay grandes 11 focos activos en Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias y Valencia. En algunos casos, se estima que los fuegos están en vías de estabilizarse. En otros, la situación apunta a que las llamas siguen avanzando fuera de control.

En las últimas horas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el Gobierno de España ha solicitado a Europa, mediante el despliegue del Mecanismo Europeo de Protección Civil, un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno para combatir los incendios. Esta misma mañana, Francia ha enviado dos aviones cisterna Canadair, de los más grandes del mundo, hacia Galicia para ayudar a hacer frente a las labores de extinción de los grandes incendios que afectan a la provincia de Ourense, que según los registros en tan solo unas jornadas han quemado más de 20.000 hectáreas en la región. Según Marlaska, estos aviones estarán a disposición de España y "serán reenviados a aquellas comunidades que se entiendan que los necesitan".

Peor incendio del verano

En Zamora, una de las zonas más castigadas por los incendios, se estima que el fuego que brotó en Molezuelas de la Carballeda ya ha calcinado más de 35.000 hectáreas en tan solo unas horas, la cifra más alta registrada en esta oleada de incendios. Este jueves por la mañana, según han informado los equipos de extinción sobre el terreno, todo apunta a que la situación ha evolucionado favorablemente y que, al menos por el momento, se ha conseguido aplacar parte de las llamas. Los bomberos afirman que lo que más preocupa ahora es el impacto de las condiciones climatológicas de las próximas horas, ya que se esperan máximas de hasta 40 grados y fuertes rachas de viento que podrían reavivar las llamas.

En Extremadura, donde se registra un fuego de gran intensidad cerca de la localidad de Jarilla y varios focos activos más a lo largo de la región, el gobierno regional se ha visto obligado a elevar el nivel de alerta en su operativa frente a incendios. El consejero de Interior de la Junta, Abel Bautista, ha afirmado que, entre las acciones desplegadas para hacer frente a esta emergencia, la pasada noche se ha tenido que enviar un mensaje de móvil a la población para ordenar el confinamiento de la localidad de Oliva de Plasencia (Cáceres). En total, se estima que las llamas han devorado más de 6.000 hectáreas en la región en cuestión de tan solo unas horas.

Donde sí hay buenas noticias es en la localidad andaluza de Tarifa, en Cádiz, donde esta mañana se ha dado por estabilizado el incendio que afectó la comunidad y que, según los últimos balances, afectó a un perímetro de 300 hectáreas y obligó a evacuar a más de 2.000 personas. También se ha dado por controlado el incendio forestal de Dozón-O Castro, en la provincia de Pontevedra, que ha afectado a una superficie de 400 hectáreas. La lluvia de la pasada noche también ha ayudado a aplacar los fuegos de Cervera de Pisuerga (Palencia), aunque las labores de extinción sobre el terreno se mantienen activas.