Flor Baena: «A ver si ahora logramos que salga en los libros de Historia»

«¡Mira que costó! Costó un montón. Costó tanto... Creí que me iba a pasar como a mis padres, que los pobres se murieron sin verlo. De hecho, ya le había encargado a mi hija que, si a mí me pasaba algo, tenía que continuar. Ahora por fin le saqué esa carga, esa responsabilidad». Son las primeras palabras que pronuncia antes de relatar cómo vivió el día en el que, tras medio siglo de lucha incansable, por fin sostuvo en sus manos el documento oficial que le comunicaba la nulidad de la condena a muerte de su hermano, un papel que demuestra que no fue ningún asesino, sino todo lo contrario, una persona inocente a la que, a sabiendas, el régimen franquista condenó y fusiló en septiembre de 1975.

Cuando Flor Baena se dirigió a Correos para recoger la carta, tras una citación que le dejaron en el domicilio, para nada se imaginaba que se encontraría aquello por lo que tanto había peleado: la notificación por la que el Gobierno central declaraba «nula e ilegítima» la condena de su hermano, el vigués Xosé Humberto Baena Alonso, uno de los últimos asesinados por el franquismo.

«Cuando vi lo que era, sentí una alegría tremenda, una emoción enorme. Me fui al coche y lo estuve leyendo, pero después, cuando tuve el papel en las manos empecé a llorar, porque pensé: tantos años de lucha por él, tanto tiempo peleando con abogados y que no lo conseguía, y ahora que lo tengo, me vale para el reconocimiento, para la reparación, pero no le puedo devolver la vida, esos 50 años que nos han robado, ¿entiendes? Es lo malo... pero en el fondo, sentí una gran alegría porque esto era todo lo que podía hacer, así que quedé contentísima», cuenta la hermana de Humberto.

Flor siempre sintió un gran orgullo por su hermano, por su calidad humana y su generosidad, y tras su asesinato tuvo más claro aún lo querido que era por aquellos vigueses que en algún momento habían coincidido con él. Siempre pronunciando su apellido en voz alta y con orgullo después del fusilamiento, la hermana de Baena recuerda que «el día de su funeral, se me acercó un señor con lágrimas en los ojos, que era compañero de trabajo, y me dijo: ‘Mira, yo no podía llevar bocadillo todos los días, porque tenía seis hijos, ganaba poco y no podía. Y un día tu hermano me dijo si quería el suyo, que era de membrillo y tetilla, y que no le gustaba. Pero un día que yo llevé, me fijé en que él comía el suyo y que era de membrillo y tetilla, ahí me di cuenta de que él me decía que no le gustaba para dármelo a mí’. Él era así, tenía muchos de estos detalles, ¿cómo iba a matar a alguien? Es que siempre supimos que era inocente».

Otra anécdota destacada para ella, que da buena muestra de qué clase de persona era Humberto fue la siguiente: «Mi madre le había comprado con mucho esfuerzo unos zapatos en Segarra y un día que llovía con todo, apareció en casa con unas zapatillas todas mojadas y un agujero. Mi madre le preguntó por los zapatos y él contó que se los había dado al señor Manolo, un limpiabotas de Príncipe, porque eran de su número y porque pensaba que le hacían más falta a él», detalla Flor.

A un cuarto de hora de que se produjera el fusilamiento

En mayo de este mismo año, horas antes de la celebración de un acto en Vigo que reunía por primera vez en la historia a familiares de los últimos vigueses asesinados por el franquismo: José Luis Sánchez-Bravo, Humberto Baena y Moncho Reboiras, Flor Baena explicaba a FARO que fue el 22 de julio de 1975 cuando vieron en televisión que acusaban a su hermano de la muerte de un policía en Madrid.

«La noche anterior estaba en el Algarve y se desplazaba con un 600, era imposible que hubiera llegado a la hora que decían. Tres mujeres vieron perfectamente lo sucedido y una le escribió a mi padre contando que, cuando lo vio en televisión, acudió otra vez a la comisaría para decir que aquel chico no había sido y, dando vueltas a un revólver en la mano, el oficial le dijo: Señora, váyase para casa y olvídese de todo, que están todos metidos en el mismo saco. Nunca creyó que se atrevieran a matarlo», recordaba entonces la hermana de Baena, apuntando también que, cuando se pudieron comunicar con él, «nos dijo que no había matado a nadie, que el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) lo había ayudado a buscar casa en Madrid, pero nada más».

Cuando tuve el papel en las manos empecé a llorar, porque pensé: tantos años de lucha por él, pero no le puedo devolver la vida, esos 50 años que nos han robado

La declaración de nulidad no solo es un éxito de Flor, sino que también es el legado de sus padres, quienes, pese a no ver en vida reconocida públicamente la inocencia de su hijo, ya en 1976 dieron los primeros pasos para lograr la reparación de la dignidad de Humberto. Y en su memoria, el dolor, porque a un cuarto de hora del fusilamiento, su padre y su hermano mantuvieron la siguiente conversación:

-Peter (apodo familiar de Humberto), si yo supiera que eras culpable, me sentiría mejor, porque al menos diría que se iba a hacer justicia.

-Papá, sabes que nunca miento, y te aseguro que yo no fui. Yo no fui, papá.

En el proceso para lograr la nulidad, Amnistía Internacional Vigo ha estado mostrando su apoyo a Flor Baena y, desde la entidad, Alberto Estévez indica que «para nós é unha alegría enorme, sobre todo pola familia Baena e concretamente por Flor, que é a que leva empurrando esta loita que xa iniciaran os seus pais».

Tras haber obtenido el documento que acredita que Humberto fue asesinado, se abre para Flor un nuevo frente, puesto que afirma que «me falta otra cosa por la que seguir luchando, a ver si ahora logramos que lo que le pasó a mi hermano salga en los libros de Historia, porque los jóvenes no saben nada de lo que ocurrió en los últimos años de Franco, y mataron a mucha gente», concluye Baena, quien próximamente impartirá una charla en el IES Santa Irene (Vigo), en donde estudió el propio Humberto.