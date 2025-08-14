Crisis migratoria
El Gobierno reactiva los traslados de menores con asilo ante la presión de Canarias
El sábado salen cinco menores del centro 'Canarias 50' con rumbo a otro dependiente del Estado en la Península
Redacción
Cinco menores procedentes de Mali, que actualmente se encuentran en el centro 'Canarias 50', serán los siguientes en salir a la Península el próximo sábado, 16 de agosto. Así se ha acordado en la reunión urgente que se ha mantenido esta mañana entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Migraciones, forzada por la exigencia del Ejecutivo autonómico de que las derivaciones se aceleraran para aliviar la saturación de los centros en el Archipiélago.
En el encuentro también se ha acordado que la semana que viene, el día 21 o 22 de agosto, saldrá otro grupo de diez menores varones y cinco o diez niñas, dependiendo del ritmo de evaluaciones de estas últimas.
Las menores serán evaluadas la semana que viene por el equipo de la entidad Engloba y técnicas de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.
Este nuevo acuerdo de traslado se produce después de que el pasado martes el Estado anunciara que esta semana no iban a producirse más derivaciones, a pesar de que el auto del Tribunal Supremo era contundente en cuanto a la obligación del Gobierno central de hacerse cargo de los menores con protección internacional. Canarias ha exigido desde entonces que las actuaciones del Ministerio sean más diligentes, porque la situación de los centros en las Islas es ya insostenible.
Si el calendario de nuevas derivaciones se cumple, al final de la semana que viene habrán salido entre 25 y 30 niños desde Canarias, de los 1.070 que se encuentran administrativamente en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) y que tutela y aloja aún Canarias.
