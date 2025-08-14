España sufre una ola de calor histórica

La ola de calor persistente dará lugar a que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas desde, al menos, 1950. «Con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un periodo comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025», señala la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Según añade, solo se le acercan las tres primeras semanas de agosto de 2003, cuando los termómetros tocaron techo. Así se ha expresado el organismo estatal en un hilo en la red social X, recogido por Europa Press.

La Aemet insiste en que es probable que la ola de calor siga al menos hasta el lunes 18. En este sentido, indica que el martes 12 fue el día más cálido en el conjunto de España no solo en esta ola de calor, sino en todo el verano. De hecho, subraya que no ha habido una temperatura media tan alta para el conjunto de España los días 11 y el 12 de agosto desde al menos 1950. Según el pronóstico de la agencia estatal, los próximos sábado 16 y domingo 17 también podrían ser récord para sus respectivas fechas.

En cuanto a ayer, volvieron a superarse los 42ºC en numerosos puntos del país. Las localidades de Almonte (Huelva) y Fuentes de Andalucía (Sevilla) compartieron el récord de temperaturas máximas de España: 43,8º C.

35 provincias en alerta

Hoy será otra jornada de calor. Un total de 35 provincias estarán hoy con avisos activos por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas. Once de estas provincias estarán en nivel naranja (importante) por calor, con temperaturas máximas de hasta 42ºC, según la previsión de la Aemet. Ourense es una de las provincias que estará hoy en máxima alerta según la Aemet, mientras que Lugo y Pontevedra estará en alerta amarilla. Por otra parte, habrá los avisos por tormentas y precipitaciones se darán en Barcelona, Girona y Lleida y en Huesca.

La Aemet prevé para hoy que, tras el paso de una vaguada, entrarán altas presiones por el norte peninsular que propiciarán un flujo del nordeste con abundante nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia y se esperan lluvias y lloviznas débiles y bancos de nieblas matinales y vespertinos en zonas altas del interior. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior y se esperan tormentas y chubascos en el nordeste y la cordillera Ibérica, localmente fuertes con granizo en el entorno pirenaico.

Ourense, en alerta naranja y respiro en la costa

Durante el puente de la Asunción de la Virgen se prevé que continúen las altas temperaturas en gran parte de la comunidad –ayer, el récord de máximas fue en Ourense ciudad, con 39.1 ºC– y no se esperan lluvias. Estas previsiones no son nada halagüeñas para hacer frente a los incendios que asolan la comunidad. Según las previsiones de Meteogalicia, el calor no dará tregua a las zonas del Miño de Ourense y Valdeorras, que estarán en alerta naranja hoy y mañana por altas temperaturas. Asimismo, la zona del Miño de Pontevedra, el sur de Lugo y el noroeste y sur de Ourense se mantendrán en el nivel amarillo, al que se sumará mañana el centro de Lugo.Mientras, Vigo parece que seguirá siendo un remanso en medio de esta ola de calor sin precedentes que asola el país. Hoy, se prevé que la Ciudad Olívica alcance los los 30ºC , pero mañana se aguarda que las máximas bajen hasta los 24ºC. Este descenso moderado de las temperaturas se dará también en el resto de las Rías Baixas, mientras que aumentarán en el tercio norte –A Coruña podría alcanzar los 30ºC– y se mantendrán sin cambios en el interior.En cuanto a las mínimas, hoy se prevé que se muevan entre los 17ºC de Vigo y Ourense, y los 19ºC de Pontevedra y A Coruña. Mañana, la situación no variará mañana de forma significativa.Para el sábado se espera una situación poco definida, entre el anticiclón centrado en las islas británicas y una baja relativa al oeste de Galicia. Así, continuarremos con un tiempo seco en una jornada marcada por las brumas costeras. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, más acusado en el litoral. En Vigo se prevé que los termómetros no superen los 23ºC de máxima y los 15ºC de mínima, mientras que en Ourense se alcanzarán los 37ºC de día y los 17ºC por la noche.