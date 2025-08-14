Las empresas de extinción de incendios piden luchar contra el fuego los 365 días del año y no sólo en verano

La Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias (Ataire) reclamó este jueves que las administraciones destinen toda su atención en la lucha contra los incendios durante todo el año y no solamente en los meses de verano cuando los desastres medioambientales se hacen realidad, como en este 2025. Según un comunicado remitido por esta asociación, "a pesar de la profesionalidad de los efectivos que intervienen en la extinción, es preciso poner el foco en el fuego los 365 días del año y no únicamente durante el periodo estival. Ataire considera que la mayor parte de las ineficiencias se detectan "cuando se analizan las diferentes estrategias autonómicas, procedimientos que tienen repercusión directa sobre el número de meses en los que estos planes se desarrollan, el número de contingentes humanos y materiales que intervienen y, en consecuencia, sobre el modo de contratación de estos efectivos". Y añade: "Como lamentablemente viene quedando de manifiesto estos días, los incendios se propagan cada vez con más rapidez mientras conviven con las sucesivas olas de calor de este verano, suscitando un escenario de extinción de difícil abordaje".

La asociación ha advertido de que se está produciendo una alarmante falta de profesionales especializados en la extinción de incendios, especialmente para el manejo de aviones o helicópteros, que se han ido a otros países por recibir mejores salarios. Además, la mayoría de los equipos de extinción son privados.

Como ha denunciado en los últimos años, Ataire subraya que "se ha dado incluso la circunstancia de que algunos de estos concursos quedasen desiertos debido a las condiciones de los concursos, consideradas ruinosas por las empresas que se encargan de la extinción con medios aéreos". Recuerda, en este sentido, que el operativo de extinción de incendios cuenta, en época de riesgo alto, con entre 250 a 260 efectivos, de los que las compañías privadas operan la práctica totalidad, del orden de entre 235 a 245, entre aviones y helicópteros. "Además, países de nuestro entorno compiten ya con las administraciones públicas españolas por la contratación de pilotos y medios aéreos, ofreciendo salarios y pagos más altos, algo que está provocando un éxodo de difícil reversión y que afecta de forma peligrosa a un país como España, especialmente vulnerable ante los incendios forestales que, hasta el momento, contaba con los mejores profesionales del mundo, a los que se ha formado en nuestro país, y donde han adquirido la experiencia que les hace tan valiosos también fuera de nuestras fronteras", concluye.

Medios aéreos

En un contexto en el que ecosistemas, propiedades materiales y también vidas humanas están en juego, la asociación considera que "el papel de los medios aéreos cobra aún más relevancia". "En actuación conjunta con la inestimable labor de las brigadas terrestres y las brigadas forestales, son cruciales para combatir incendios forestales, especialmente en áreas de difícil acceso, y para reducir la intensidad del fuego, agilizan su acometida tratando de minimizar daños. Sin embargo, año tras año se repite una situación paradójica: los concursos públicos para la contratación de aeronaves de extinción y coordinación licitados tanto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como por las distintas comunidades autónomas, recogen unas condiciones que parecen obedecer a una proporcionalidad inversa a la gravedad de los incendios forestales y a la necesidad de contar con los mejores medios y profesionales para hacerles frente".

La Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias Ataire es una entidad que representa a la mayor parte de las operadoras de helicópteros y de las empresas de trabajos aéreos, defendiendo la vocación de servicio público de sus operaciones aéreas, ligadas a situaciones de emergencias, entre las que destacan la lucha contra incendios forestales y los servicios sanitarios de emergencias, así como el rescate marítimo y de montaña, labores de vital importancia para la sociedad. Ataire reclama que los profesionales puedan tener ingresos regulares todo el año ya que su labor de vigilancia y prevención "no se agota en verano, sino que se prolonga los 365 días del año", reiteran. En la actualidad, la asociación representa a más del 80% de las empresas que conforman el sector de los helicópteros y los trabajos aéreos por número de aeronaves, facturación y empleados.