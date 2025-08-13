La tasa de emancipación juvenil no logra datos prepandemia en Galicia

La tasa de emancipación de los jóvenes gallegos se situó en el segundo semestre de 2024 en un 16,5%, según la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE). Esta cifra supone una mejora del 0,5% con respecto al primer trimestre del año 2023, sin embargo, en comparación con el primer trimestre de 2024, la tasa cae ligeramente un 0,1%.

A la espera de la publicación de los datos autonómicos del segundo semestre del pasado ejercicio para extraer las cifras que maneja la Xunta, cabe destacar que en el primer semestre de 2024 se registró una importante mejora en lo relativo a la independencia de los jóvenes gallegos, posicionándose Galicia como una de las cinco comunidades en las que la emancipación juvenil sube en el último año, alcanzando al 16,6% de los gallegos de 16 a 34 años.

Asimismo, la emancipación gallega se sitúa casi dos puntos (1,8) porcentuales por encima de la media estatal, que en el caso de España alcanza la cifra más baja desde 2006, mientras que en Galicia se trata del dato más elevado en cuatro años. No obstante, siguen sin alcanzarse los valores prepandemia en la comunidad gallega.

A nivel estatal

El segundo semestre de 2024 confirma la tendencia negativa en materia de emancipación juvenil y coloca a la juventud española en un escenario crítico dado que el 80% de los menores de 30 siguen en casa de sus madres o padres. La culpa, básicamente, es de la vivienda y sus precios inasequibles. Según la última edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 15,2% de las personas con edades comprendidas entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar, el peor dato registrado en un segundo semestre desde 2006, cuando comenzaron a realizarse registros oficiales.

Por comunidades, Madrid ostenta la tasa más alta (17,9%), seguida de Cataluña (17,6%), que, a pesar de mantenerse en el segundo lugar, sufre un bajón considerable respecto al último informe del CJE: 3,8 puntos porcentuales. Es la caída más acusada de toda España, salvo en Canarias (4,6 puntos porcentuales menos). En 2023, Cataluña ostentó la mayor tasa de emancipación (20,6% frente al 17% de media española). Galicia y Cantabria son las únicas comunidades donde el porcentaje de jóvenes que viven por su cuenta ha crecido. Eso sí, apenas la mitad de un punto porcentual. De todo el listado autonómico, los territorios con menor emancipación juvenil son Castilla-La Mancha (10,6%) y Andalucía (12%).

Serie histórica

La tasa de emancipación -que el CJE mide dos veces al año- tiene una tendencia a la baja desde 2007, justo antes de la gran recesión económica de 2008. En todo este tiempo, solo se ha registrado un ligero repunte en los años posteriores a la pandemia (2021 y 2022). Sin embargo, ni de lejos se alcanzó el 26% de jóvenes emancipados que había en 2007.

Presentado ayer, el informe del CJE recuerda que la tasa de paro juvenil ha descendido a finales de 2024 al 19%, el valor más bajo desde 2007. Sin embargo, la precariedad laboral es un hecho palmario. El 26% de los jóvenes con empleo tienen contratos a tiempo parcial, algo más acusado entre las mujeres (casi 34%) que entre los hombres (20%). El 30% de la población joven está en riesgo de pobreza o exclusión social, el segundo colectivo más vulnerable tras la infancia. Esta situación afecta, incluso, a los que tienen trabajo: más del 18% de los jóvenes ocupados se encuentra en situación de pobreza.

En todo caso, el hecho de que tener un proyecto de vida propia sea una tarea titánica no lo es tanto por la precariedad laboral (que también) sino por los astronómicos precios de la vivienda. El salario neto mensual es de 1.170,54 euros, una cantidad inferior a los gastos que conlleva independizarse (119,24 euros para suministros y 1.080 para el alquiler).

Hasta los 30 o 34 años

«La situación de la juventud empeora porque la vivienda se ha convertido en un negocio con el que unas pocas personas se lucran. La conclusión es que no somos ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho», sentencia el informe. Hay que esperar hasta tener entre 30 y 34 años para ver crecer la estadística de emancipación, que roza el 70%.

Para la mayoría de los que tienen entre 16 y 29 años, alquilar una casa es un sueño imposible, incluso teniendo trabajo. De hecho, más de siete de cada diez jóvenes siguen viviendo con sus madres y padres a pesar de tener empleo. El precio medio de la renta ha alcanzado un máximo histórico de 1.080 euros mensuales, así que un joven asalariado debe destinar el 92,3% de su sueldo si quiere alquilar, en soledad, una casa.