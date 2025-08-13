No te pierdas los conciertos del Galicia Fest con esta invitación exclusiva para suscriptores de FARO
Disfruta de una noche inolvidable en Vigo con Dani Fernández, Mikel Izal, Dorian y muchos cantantes más
El final de agosto en Vigo se llenará de música con la primera edición del Galicia Fest, que tendrá lugar los días 29 y 30 de agosto en la explanada del Muelle de Trasatlánticos. Para que no te pierdas el arranque de esta cita que promete convertirse en un referente, FARO sortea 15 entradas dobles entre sus suscriptores para la jornada del viernes 29.
Ese día, el público podrá vibrar con los directos de Dani Fernández, Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras y Éxtasis. Además de una programación musical de primer nivel, el Galicia Fest ofrece un entorno cuidado, zona de foodtrucks y actividades pensadas para todos los públicos, en un escenario privilegiado junto al mar.
Cómo participar
- Si ya eres suscriptor, solo tienes que inscribirte en el formulario que encontrarás más abajo. El plazo para participar finaliza el lunes 18/08 a las 12:00.
- Si aún no eres suscriptor, suscríbete ahora y accede al sorteo.
Porque la música en Galicia se vive mejor… ¡en directo!
