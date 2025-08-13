Periodistas de Galicia convocan una jornada de protesta por el asesinato de los reporteros en Gaza
El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia pide que este jueves se celebren concentraciones en los centros de trabajo o compartiendo en redes sociales imágenes de apoyo bajo el lema '#OXornalismoNonÉUnCrime #JournalismIsNotACrime'
E. P.
El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) ha llamado a la profesión a «unir su voz» a la protesta internacional por el asesinato de periodistas por parte del Ejército israelí.
Lo hace tras el ataque aéreo que mató el pasado domingo en Gaza a los reporteros Anas al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliva, Mohammed Noufal e Mohamed al Khalidi.
El CPXG convoca a los profesionales gallegos de la inforamción y a todos los colectivos del ámbito de la comunicación a sumarse y denunciar «este gravísimo ataque contra la libertad de prensa».
Para ello, pide que se celebren concentraciones en los centros de trabajo o compartiendo en redes sociales imágenes de apoyo al periodismo palestino bajo el lema '#OXornalismoNonÉUnCrime #JournalismIsNotACrime'.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Fuera de peligro el campamento infantil de Manzaneda mientras una «locura de fuego» arrasa Ourense
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña