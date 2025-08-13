Periodistas de Galicia convocan una jornada de protesta por el asesinato de los reporteros en Gaza

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) ha llamado a la profesión a «unir su voz» a la protesta internacional por el asesinato de periodistas por parte del Ejército israelí.

Lo hace tras el ataque aéreo que mató el pasado domingo en Gaza a los reporteros Anas al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliva, Mohammed Noufal e Mohamed al Khalidi.

El CPXG convoca a los profesionales gallegos de la inforamción y a todos los colectivos del ámbito de la comunicación a sumarse y denunciar «este gravísimo ataque contra la libertad de prensa».

Para ello, pide que se celebren concentraciones en los centros de trabajo o compartiendo en redes sociales imágenes de apoyo al periodismo palestino bajo el lema '#OXornalismoNonÉUnCrime #JournalismIsNotACrime'.