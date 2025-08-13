Hace tres años, Joaquín Moldes se plantó delante de unos bastidores defectuosos que conservaba en su casa y comenzó visualizar el consejo de su neuróloga, Rosa Yáñez, de pintar para ejercitar su destreza manual, que se había empezado a deteriorar debido al párkinson, enfermedad que le diagnosticaron en 2020. Sus tres primeras obras, «Alma 1», «Alma 2» y «Alma 3», las realizó con un soplete, «una trilogía con salvaconducto», según el artista, que le sirvieron para salir de la oscuridad en la que se encontraba sumido. Desde entonces, ha realizado 460 obras, todas con materiales reciclados, de las cuales, 43 integran la exposición «Más allá» que puede visitarse en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, hasta finales de este mes.

Arte reciclado como medicina física y mental contra el párkinson

Para este artista tardío y autodidacta, la pintura supone una terapia no solo física, sino también emocional. «En mis obras –expresa– vuelco todo lo que siento y todo lo que soy».

A Moldes, natural de Sanxenxo (1956) y residente en Punxín (Ourense), le gustaría que su obra sirviese al espectador como revulsivo y como muestra de que se puede seguir haciendo cosas, incluso emprender proyectos nuevos, a pesar de la enfermedad. «El primer sorprendido de dedicarme al arte y de exponer soy yo», afirma.

Asegura que la práctica artística ha supuesto una importante mejoría de los síntomas del párkinson y que le sirve para mantenerle el pulso a una enfermedad con la que tiene que convivir. «Pintar es la mejor medicina tanto física como mental. Desde que pinto, los temblores han disminuido; mi coordinación de mente y manos ha mejorado; y mi capacidad de hablar y mi estado de ánimo, también. Además, me ayuda a mantener un horario y una disciplina», asegura. Las pruebas médicas confirman esta mejoría: la última resonancia muestra que su cerebro no ha empeorado.

Moldes no ha puesto a la venta ninguna obra. «Antes de hacerlo, quiero tener primero un sello de calidad», afirma.

Para él, este sello de calidad es tener tres catálogos oficiales. Este objetivo podría alcanzarlo en Vigo si el del Museo do Mar finalmente lo edita, ya que se sumaría a los del Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense y la Casa de Galicia en Madrid. Xosé Manuel Buxán, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, dice de él que es un artista «con la imaginación y vitalidad, y los ojos de un joven» y destaca el «vigor de su pincelada» y «la pureza de su conexión entre arte y vida».

Desde el pasado mes de junio, una de sus obras da la bienvenida a los pacientes y profesionales de la Unidad de Reanimación del Hospital de Ourense. Es su forma de agradecer al personal del centro hospitalario la atención prestada durante los veintiún días críticos que pasó tras una intervención quirúrgica, una de tantas porque en el último año ha sido intervenido en seis ocasiones debido a un cáncer de colon, que le ha mantenido alejado del estudio hasta hace apenas un par de semanas.

«Se me fracturaron diez vértebras debido a los efectos de la quimioterapia, así que no podía ir a pintar», explica.

Cuando le diagnosticaron el párkinson en 2020, hacía diez años que había perdido el olfato, uno de los primeros signos de la enfermedad. «Lo encajé con sorpresa y con cabreo porque se me diagnosticó tarde y, por tanto, no se abordó antes, ya que lo que se pierde ya no se recupera», reconoce.

Sin embargo, tras este primer impacto, Moldes fue asumiendo la nueva realidad que suponía este diagnóstico. «Es una enfermedad con la que te toca convivir y hay que echarle un pulso. Yo lo hago a través del arte, en el que he encontrado un antídoto para convivir con ella y con el que me siento libre», explica.

Materiales reciclados

Moldes trabaja con materiales desechados, recogidos de contenedores y puntos limpios. En su obra, de carácter expresionista, aborda una gran variedad de temas, desde la crítica social y política, hasta las tradiciones gallegas y cuestiones de índole religioso. Una de las primeras obras que ha realizado al regresar al taller ha sido una escultura, disciplina que también cultiva, sobre la situación de Gaza.

Aunque hasta el diagnóstico de párkinson, Moldes no se había colocado delante de un caballete, siempre tuvo una sensibilidad especial para el arte, que volcó en el coleccionismo, y que le transmitió a su hija, ilustradora, y a su neta, graduada en Bellas Artes. En 2018, organizó el primer certamen de artes plásticas de Punxín, «Arte e natureza», de donde salieron los bastidores de sus primeras obras.

Marinero de primera en alta mar durante unos cinco años y empresario de la construcción desde 1983 hasta su jubilación, el año del covid, Moldes es un alma inquieta: fue un destacado activista social e i incluso fundó un partido político, Cambio Inteligente (2015-2019).