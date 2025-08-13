Un abogado laboralista destapa la jugada de las empresas para despedirte mientras estás en la playa

Aunque las vacaciones son un momento de desconexión en el que olvidarse del trabajo, algunas personas reciben en esas fechas una noticia desagradable sobre su puesto. Y es que algunas empresas aprovechan que estás en la playa para comunicarte el despido.

Cuando los trabajadores están fuera de la oficina, algunas compañías consideran que es el momento ideal para extinguir su contrato y comunicarlo sin generar un conflicto en el entorno laboral.

El abogado laboralista y divulgador, Juanma Lorente, destapa esta jugada y explica por qué debes tener cuidado con dejar pasar el tiempo cuando recibes esta notificación.

20 días para demandar

En un vídeo subido a la plataforma TikTok, el abogado lo deja claro: «No dejes pasar el tiempo». Y es que, como comenta, algunas personas reciben la notificación durante sus vacaciones y deciden esperar al momento de reincorporarse para buscar asesoría legal, decisión que, asegura, «es un error».

Lorente recalca que independientemente del momento del despido, «tienes 20 días hábiles para demandar». Aunque nos encontremos disfrutando de nuestros días de asueto, el plazo es el mismo.

El divulgador explica que se ha encontrado con «gente que podría haber demandado y podría haber conseguido una gran indemnización», pero por estar en agosto dejó correr el plazo, perdiendo esta oportunidad.

«Si estás de vacaciones y te llega la carta de despido, asesórate. Porque después igual es demasiado tarde», insiste Lorente.