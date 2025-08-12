Lugo y Vigo, entre las mejores ciudades del mundo por sus murales

Si una persona desea conocer lo mejor del arte urbano (street art) del mundo debe visitar la web o Instagram de la plataforma Street Art Cities. En ella se pueden conocer murales de 2.366 puntos de todos los continentes. La organización perfila un top de los 50 más populares. En ese selecto listado Galicia brilla. Lugo es la urbe gallega y española mejor situada: puesto número 18. La siguiente gallega es Vigo, en el lugar 32.

Si usted piensa que son puestos sin relevancia, preste atención a lo siguiente.En el anterior a Lugo –el 17– se encuentra el tótem de la capital británica, Londres.

Codeándose con San Francisco o Londres

Otras curiosidades: San Francisco es la número 15; Berlín está en el puesto 11; Lisboa es octava; Gante se sitúa como novena y Nueva York es sexta. La más popular, Melbourne, en Australia.

El listado es elaborado por Street Art Cities teniendo en cuenta los visitantes en el mapa (del mundo) que ofrecen en su web e Instagram, el número de obras que los cazadores de murales suben a la plataforma y las visualizaciones que reciben las piezas en los últimos 30 días.

El caso de Lugo es singular. Sus murales la han hecho más popular –en arte urbano– que Bruselas, a pesar de ser la capital belga la cuna de Tintín y Milú en las medianeras de los edificios del centro.

Vigo, la tercera ciudad española mejor valorada

Tras Lugo, la segunda ciudad española mejor situada es Sevilla (puesto 29) mientas que la tercera es Vigo, por delante de Valencia (39), Barcelona (40) o Madrid (47).

Si miramos al extranjero, el listado nos hace sentir mejor. Tanto Lugo como Vigo son más populares que Porto o Amsterdam.

Encontrarse tan arriba no es fortuito sino que recoge el esfuerzo de años y un cambio de mentalidad que se lleva obrando en Galicia en los últimos diez años.

Un trabajo de artistas y ayuntamientos

El puesto de Lugo y Vigo codeándose con urbes que durante años atrás han sido referencia de los sprays de pintura mural es una victoria de los muralistas gallegos, del público que los apoya pero también de administraciones o festivales que fueron ampliando mentes hasta llegar al punto en el que nos encontramos.

Vigo Ciudad de Color, un motor artístico

Es el caso del Urban Cores, de la ciudad lucense. El festival fue idea del artista Diego AS –el que realizó el Julio César, mejor mural del mundo en 2021– y Concepto Circo (M. Pereira y Yoe33) con el apoyo del Concello de Lugo. Cada verano invitan a varios muralistas para intervenir las medianeras o fachadas seleccionadas.

Lo mismo acontece con el Concello de Vigo y su programa Vigo Ciudad de Color que, desde 2015, elige a artistas para realizar murales en la ciudad. Ya pasan del centenar e incluso hay rutas para conocerlos.

El mejor mural del mundo de julio, en Ourense

En Galicia, más allá de Vigo y Lugo, hay mucho arte urbano de calidad. Ayer, Street Art Cities revelaba que el «afiador» del ourensano Mon Devane en Castiñeiro, Concello de San Xoán de Río, era el mejor mural del mundo del pasado mes de julio tras la votación de la audiencia.

En esta obra retrata a un 'afiador' gallego que acabó emigrando a Suiza y Barcelona para instalarse en San Xoán de Río con su hijo y la nueva familia de este tras el covid volviendo a insuflar vida a una aldea casi deshabitada.

Mon Devane, ante el muralde la prisión de A Coruña. / Mon Devane

Mon Devane Artista ourensano, autor del mejor mural del mundo en julio «Hay que tener cuidado con el muralismo»

El retrato de un ‘afiador’ gallego pintado en la aldea de San Xoán de Río, en la comarca de Trives, Ourense, le ha valido al ourensano Mon Devane para ganar la distinción del mejor mural del mundo en la plataforma Street Art Cities.

—¿Cómo surgió este mural?

Fue idea del ayuntamiento. Hicimos murales en el Concello de San Xoán de Río porque el alcalde está muy activo. Es un municipio con problema de despoblamiento pero con interés cultural. Hicimos varios murales en el centro del concello y este en la parroquia de Castiñeiro, una aldea con una decena de habitantes.

—¿Cómo conoció al retratado?

Conocí allí a Juan Pérez en otras ocasiones que estuve en Castiñeiro. Esta vez estuve haciendo fotos para otra cosa y le pregunté si tenía el chiflo todavía. No conservaba los originales pero sí uno de plástico que utilizamos para las fotos. Le pedí que me tocara el silbato. Ahí fue cuando pensé que había que retratar ese momento. En cuanto conocí el relato de su historia me di cuenta de que personificar los valores gallegos.

—¿Cuáles?

Primero, él trabajó muchos años como ‘afiador’, una profesión ligada a Ourense y es un oficio tradicional en desuso. También fue emigrante ya que trabajó en la industria en Suiza y después en Cataluña. Es un retrato vivo de la población gallega. El vivía en Barcelona y retornó con el COVID a Castiñeiro, una aldea en la que vivía una persona o dos. Con él vino su hijo y familia empezaron a dar vida a la aldea (Proyecto Aldealista).

—¿Cómo ve el muralismo en Galicia hoy en día?

Es un movimiento artístico que se acentuó. Es algo novedoso pero hay que tener cuidado con quemarlo rápido. Hay que cuidarlo, tratarlo con respeto para que sea durarero y no una moda pasajera.