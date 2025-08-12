Los coches con etiqueta B y C tendrán prohibido circular a partir de esta fecha

La normativa medioambiental se endurece en España y los automóviles con etiqueta B y C ya están empezando a tener que afrontar las nuevas restricciones que les impedirán circular por determinadas zonas de las urbes más grandes del país.

Estas etiquetas ambientales clasifican los coches en función de sus niveles de emisiones e incluyen, principalmente, todos aquellos turismos de gasolina o gasóleo próximos como mínimo a los diez años de vida.

Restricciones de las etiquetas ambientales

Todos los automóviles etiquetados como B o C (coches de gasolina matriculados entre 2001 y 2006, y los de gasóleo matriculados hasta 2015) tienen limitaciones de circulación. En concreto, no pueden acceder a las áreas urbanas que soportan altos niveles de contaminación, como suele ocurrir con el centro de las grandes ciudades.

Las restricciones no se aplican únicamente en Madrid y Barcelona, sino que también se ponen en funcionamiento en todas aquellas urbes de más de 50.000 habitantes y que, antes o después, tendrán que aplicar las mismas limitaciones.

Durante el pasado año Madrid comenzó a prohibir el acceso a sus calles a todos los vehículos que no porten etiqueta, salvo los empadronados en la ciudad. Este año, 2025, la medida se amplía a todos los automóviles sin etiqueta, sean o no de la urbe.

Las etiquetas ambientales de los vehículos serán una obligación en breve. / Levante-EMV

De manera gradual, la normativa se irá endureciendo hasta que, en 2028, se prohíba también el acceso a los vehículos que tengan la etiqueta B o C. Más tarde, ya en 2035, se dejarán incluso de vender vehículos con motor de combustión, según la fecha fijada por la Unión Europea, y en 2050 no podrán circular por ningún punto de Europa.

La normativa medioambiental pretende reducir las emisiones contaminantes en las ciudades y los vehículos con etiquetas B o C generan una cantidad significativa de emisiones debido a su sistema de combustión.

Así las cosas, los propietarios de automóviles con etiqueta B o C tendrán que adaptarse a la nueva normativa y deberán en breve reducir al mínimo su utilización dentro de las áreas urbanas restringidas, aprovechar las horas de menor tráfico o circular únicamente por las zonas donde no estén prohibidos estos vehículos.

Posteriormente, conforme se endurezca la normativa, lo mejor será cambiar de automóvil, dado que acabarán por no poder circular por las calles de las grandes ciudades. Es por esto que el Gobierno español y varias comunidades autónomas ofrecen incentivos fiscales para todos aquellos que se decantan por adquirir vehículos eléctricos o híbridos. Estas ventajas incluyen descuentos en impuestos de matriculación y circulación.