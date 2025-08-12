Aemet prevé un nuevo ascenso térmico el jueves más acusado en la mitad norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualizó en la jornada de ayer sus previsiones sobre la ola de calor y, tal y como anunció la entidad en un comunicado, todo apunta a que este episodio se alargará hasta el fin de semana, dibujándose un escenario de «gran incertidumbre» que podría dar paso a un «nuevo ascenso térmico» , más acusado en la mitad norte, a partir del jueves. Los meteorólogos afirman que no se vislumbra un final claro de este episodio, si bien en un aviso especial por la ola de calor, Aemet recogía que la duración de la misma se mantendría al menos hasta este martes, con ligeros descensos y repuntes de temperatura en algunas zonas, siendo lo más probable que el calor intenso se alargue y deje máximas cercanas a los 45 grados en ciertos puntos del interior del territorio.

En el aviso especial, la entidad especificó que hoy predominarán los descensos térmicos en la vertiente mediterránea, mientras que continuarán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur, sin descartar que lo hagan también en el extremo oriental del Cantábrico, esperando temperaturas similares a las de ayer en el interior peninsular, superando los 36-39 ºC, si bien en puntos del Guadalquivir podrían alcanzarse los 44. En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, con lo que no se bajará de los 22 y 25 grados en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Aemet, que actualizará a lo largo de hoy la información, reconocía «incertidumbre elevada» en las previsiones de mañana, si bien se contempla un aumento de la inestabilidad en el cuadrante noroeste peninsular y que predominen los descensos de las máximas en toda la península, situándose el mercurio por debajo de los umbrales de ola de calor. Este ligero alivio en los termómetros podría ser tan solo un espejismo, puesto que la entidad apuntaba que, a partir del próximo jueves 14 , «el escenario más probable en estos momentos es que comience un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días. Por ello, no se puede descartar actualmente que, a pesar del descenso de temperaturas del miércoles, la ola de calor pueda extenderse varias jornadas más, incluso hasta el final de la semana», especificaron en el aviso.

En el caso concreto de Galicia, más de 120 municipios permanecían ayer en alerta por calor y sin actividad deportiva. En el marco de su plan de actuaciones sobre los efectos del calor , la Xunta optó por desactivar el nivel rojo y todas las localidades de la provincia de Ourense y del interior de Pontevedra bajaron a naranja, nivel que se mantuvo en la montaña de Lugo. En todas estas zonas, el Gobierno gallego dictó la suspensión de la actividad deportiva federada en el exterior hasta las 21.00 horas, permitiendo solo las acuáticas y con la recomendación de no realizarlas en las horas centrales del día.