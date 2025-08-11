«El perro no sabe leer, su dueño sí»: el original cartel de un bar de Gijón para que los canes no orinen en su puerta

Gijón es una ciudad con cerca de 40.000 perros censados. Se ve a simple vista paseando por las calles y plazas de la ciudad y también por la multitud de espacios verdes reservados para los canes y sus dueños. Desde el Solarón hasta el parque del Gas pasando por el cerro de Santa Catalina, la ciudad cuenta con áreas reservadas para las mascotas, que también disponen de la playa del Rinconín durante todo el año y, a excepción de la temporada de baños, también de San Lorenzo.

La mayoría de los ciudadanos mantienen una conducta cívica cuando salen con sus perros de paseo. El 40% de las sanciones que se imponen en aplicación de la ordenanza municipal sobre tenencia y protección de animales son por llevar perros sueltos fuera de las zonas acotadas para ello. Hay registrados 36.990 perros en Gijón y el pasado año solo se pusieron 157 multas por conductas incívicas.

Otra cosa es quienes no recogen los excrementos cuando nadie les ve. La empresa municipal Emulsa retirará anualmente unas 84.000 deposiciones caninas en el espacio público, una media diaria de 230, lo que se traduce en 360.000 euros el coste anual para las arcas municipales.

Casi 37.000 perros censados en Gijón

También hay problemas con los orines, aunque muchos utilizan agua para limpiar farolas y esquinas. Pero hay comercios que lo padecen y es por ellos que idean mecanismos para concienciar. Es el caso de un negocio gijonés ubicado en la calle Marqués de San Esteban que ha puesto un cartel haciendo un llamamiento a los dueños de los perros.

El cartel señala: «el felpudo de su casa es un lugar tan bueno como la fachada de este bar para poner a su perro a mear». No se queda ahí. «El perro no sabe leer, su dueño sí», advierte el hostelero, que también señala que hay cámaras en el negocio. Y remata: «puede que mañana su felpudo esté meado».

Para muchos paseantes y vecinos de la zona el cartel en cuestión no ha pasado desapercibido.